عرض صواريخ دبابات روسية جديدة... فيديو

تعتبر قدرة الدبابات على استخدام الصواريخ الموجهة من السمات الأساسية. في الـ45 عاما الماضية كانت الدبابات تستخدم مجمعات مع توجيه قيادة لاسلكي.

بعد ذلك، في منتصف الثمانينيات، تم اعتماد المركبات القتالية في القوات البرية، والتي تضمن تسلحها ذخيرة أكثر تقدمًا، يتم توجيهها بواسطة شعاع ليزر.

حاليًا، تنتج الشركة الروسية المعروفة "ديغتياريف" عدة أنواع من هذه القذائف. أشهرها هو زي أو بي كي20 مع صاروخ 9إم119إم، الذي يحتوي على توجيه شبه تلقائي مضاد للتشويش مع مدى طيران أقصى يصل إلى 5000 متر. يتم قطع هذه المسافة في 17.6 ثانية.

السمة الرئيسية للقذيفة هي وجود رأس حربي تراكمي، يتألف من شحنة رائدة، تفجر الحماية الديناميكية المثبتة على المركبات المدرعة للعدو، الشحنة الرئيسية، مهمتها اختراق حماية الدروع الرئيسية، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.

يتم إطلاق هذه الصواريخ من مدافع ملساء عيار 125 ملم، موجودة على دبابات تي-72 وتي-80 وتي-90.

الذخائر الأخرى الموجهة هي القذائف شديدة الانفجار زي أو بي كي20إف وزي أو بي كي20إف1. خصائصها، وفقًا للعديد من الخبراء العسكريين، فريدة من نوعها. على الأقل، لا يوجد مكان في العالم يتم إنتاج شيء مثل هذا بشكل ضخم حتى الآن.

تم تصميم هذه القذائف لتدمير القوى العاملة للعدو، الموجودة في الأماكن المفتوحة أو في الهياكل الدفاعية، بالإضافة إلى المركبات المدرعة المختلفة، بما في ذلك الدبابات.

يمكن استخدام الذخيرة في جميع الظروف الجوية، بما في ذلك مناخات الصحراء الحارة وعلى ارتفاعات تصل إلى 3000 متر فوق مستوى سطح البحر.