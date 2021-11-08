عرض مدرعة بيك آب روسية جديدة... فيديو

تم عرض الشاحنة الصغيرة المدرعة "في بي كي أورال" على الفيديو.

يوضح التعليق التوضيحي على الفيديو أن السيارة المدرعة ذات الدفع الرباعي الواعدة يمكن أن تكون بمثابة منصة لأنواع مختلفة من المركبات. على وجه الخصوص، يمكن تركيب معدات الاتصالات أو الحرب الإلكترونية على الشاحنة الصغيرة. يسمح الحجم الاحتياطي الكبير للمركبة باستخدامها كسيارة إسعاف عسكرية.

تم تعزيز الحماية من الألغام - يتم ضمان سلامة الأشخاص بالداخل في حالة حدوث انفجار لغم أرضي يصل وزنه إلى ستة كيلوغرامات. لزيادة الحماية على الهيكل المدرع، يتم توفير شاشات إضافية.

يزيد الارتفاع العالي عن الأرض - 400 ملم من قدرة السيارة على الحركة، وتزن 14500 كغ. الطول - 6.500 ملم، العرض - 2.550 ملم، الارتفاع - 2.800 ملم. السرعة القصوى على الطريق السريع 100 كم / ساعة. السعة - 12 فردًا.