روسيا قادرة على تصنيع 360 مروحية سنويا

قال المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" أندريه بوجينسكي في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الشركة قادرة على إنتاج 360 مروحية سنويا.

وتابع بوجينسكي: "أكثر من ثمانية آلاف طائرة هليكوبتر يتم تشغيلها اليوم من قبل أفراد مدنيين وعسكريين، سواء في الاتحاد روسيا الاتحادية أو في العالم. هناك أكثر من 430 مشغلا. وبفضل الدولة، تبلغ طاقتنا اليوم نحو 360 طائرة هليكوبتر في السنة، ويمكننا إنتاجها."

وفقا للمدير العام، تخطط الشركة لإنتاج وتسليم أكثر من ألف طائرة ذات أجنحة دوارة بحلول عام 2025.

وأضاف أن الشركات القابضة تقع في الشرق الأقصى وسيبيريا وجزر الأورال وروسيا الوسطى وكالينينغراد.