روسيا تشارك في تطوير مروحية ثقيلة صينية

أفاد المدير العام لشركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، اليوم الاثنين، بأن روسيا وقعت عقدا مع الصين للمشاركة في تصنيع مروحية صينية ثقيلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوغينسكي في اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "في عام 2016، خلال زيارتكم لبكين، وقعت حكومتا الدولتين اتفاقية في هذا الشأن. ومنذ عام 2008، جرت مفاوضات مكثفة استمرت حتى يوم 25 يونيو/حزيران من هذا العام، عندما وقعنا عقدا بهذا الخصوص".

يذكر أن بوغينسكي أوضح أن الجانب الروسي سيقوم بتطوير جهاز نقل الحركة، ومروحة القيادة ونظام إذابة الجليد.

ووفقًا لما ذكره المدير العام لشركة "مروحيات روسيا"، فإن إنجاز هذا المشروع سيتم في غضون 13 عامًا تقريبًا.