معلومات عن الجيشين السعودي والإماراتي بعد وصول قوات سعودية إلى الإمارات

يحتل الجيشان السعودي والإماراتي مكانة متقدمة عالميا، فبينما يصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 17 بين أقوى 140 جيشا في العالم، يأتي الجيش الإماراتي في المرتبة رقم 36 عالميا.

وتشارك قوات برية من الجيشين السعودي والإماراتي في التمرين العسكري الذي يحمل اسم "المصير واحد/ 1"، الذي تستضيفه الإمارات.

ووصلت القوات السعودية المشاركة في التمرين، الذي من المقرر أن يستمر على مدى 3 أسابيع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.

ما هي قدرات الجيش السعودي؟

يصل عدد جنود الجيش السعودي إلى 505 ألف جندي بينهم 480 ألف جندي قوات عاملة، وفقا لتقرير عن أقوى جيوش العالم لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

وتصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 عالميا وتمتلك 889 طائرة تضم 279 مقاتلة وطائرة اعتراضية و81 طائرة هجومية و50 طائرة نقل عسكري و186 طائرة تدريب و13 طائرة مهام خاصة و35 طائرة تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى 258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.

تمتلك القوات البرية السعودية ألف و62 دبابة و12 ألف و500 مدرعة و705 مدفع ذاتي الحركة وألف و800 مدفع ميداني و300 راجمة صواريخ.

يصنف الأسطول الحربي السعودي في المرتبة رقم 44 ويمتلك 55 وحدة بحرية تضم 7 فرقاطات و4 كورفيتات و9 غواصات و3 كاسحات ألغام بحرية.

ما هي ميزانية الجيش السعودي؟

تصنف السعودية في المرتبة رقم 7 عالميا بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها، وتصل ميزانية الجيش السعودي إلى 48.5 مليار دولار.

ما هي مساحة السعودية؟

تصنف السعودية في المرتبة رقم 12 بين أكبر دول العالم مساحة وتتجاوز مساحتها 2.1 مليون كيلومترا مربعا.

يصل طول السواحل السعودية إلى 6 آلاف و640 كيلومترا ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 4 آلاف و272 كيلومترا.

ما هي قدرات الجيش الإماراتي؟

يصل عدد جنود الجيش الإماراتي إلى 65 ألف جندي جميعهم قوات عاملة.

وتصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 21 عالميا وتمتلك 552 طائرة تضم 100 مقاتلة وطائرة اعتراضية و20 طائرة هجومية و41 طائرة نقل عسكري و146 طائرة تدريب و19 طائرة مهام خاصة و3 طائرات تزود بالوقود في الجو و223 مروحية بينها 30 مروحية هجومية.

© REUTERS / Stringer عناصر قوات الجيش الإماراتي خلال معرض "آيدكس" الدولي للسلاح والمعدات العسكرية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017

وتمتلك القوات البرية الإماراتية 434 دبابة و8 آلاف و750 مدرعة و180 مدفع ذاتي الحركة و76 مدفع ميداني و112 راجمة صواريخ.

ويضم الأسطول الإماراتي 75 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 32 عالميا بينها 9 كورفيتات و38 سفينة دورية وكاسحتا ألغام بحرية.

ما هي ميزانية الجيش الإماراتي؟

تصنف الإمارات في المرتبة رقم 15 بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها بميزانية دفاع تتجاوز 23.1 مليار دولار.

ما هي مساحة الإمارات؟

تصل مساحة الإمارات إلى 83 ألف و600 كيلومتر مربعا، ولديها سواحل بطول ألف و318 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها ألف و66 كيلومترا.

ما هي أهداف تمرين "المصير واحد" العسكري؟

يعد التمرين العسكري "المصير واحد/ 1" جزء من الخطط والبرامج التدريبية للقوات البرية الإماراتية مع القوات السعودية، ويهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدولتين.

© Sputnik / Mohamed Hssan الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط

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