تسجيل
19:17 GMT08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش السعودي

    معلومات عن الجيشين السعودي والإماراتي بعد وصول قوات سعودية إلى الإمارات

    © AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749182_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_5365137cb431f7ab5a72e7785e6634c4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202111081050657253-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

    يحتل الجيشان السعودي والإماراتي مكانة متقدمة عالميا، فبينما يصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 17 بين أقوى 140 جيشا في العالم، يأتي الجيش الإماراتي في المرتبة رقم 36 عالميا.

    الجيش السعودي
    © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
    6 جيوش خليجية تنفق 155 مليار دولار سنويا… حقائق وأرقام عن دول مجلس التعاون
    وتشارك قوات برية من الجيشين السعودي والإماراتي في التمرين العسكري الذي يحمل اسم "المصير واحد/ 1"، الذي تستضيفه الإمارات.

    ووصلت القوات السعودية المشاركة في التمرين، الذي من المقرر أن يستمر على مدى 3 أسابيع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.

    ما هي قدرات الجيش السعودي؟

    يصل عدد جنود الجيش السعودي إلى 505 ألف جندي بينهم 480 ألف جندي قوات عاملة، وفقا لتقرير عن أقوى جيوش العالم لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

    وتصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 عالميا وتمتلك 889 طائرة تضم 279 مقاتلة وطائرة اعتراضية و81 طائرة هجومية و50 طائرة نقل عسكري و186 طائرة تدريب و13 طائرة مهام خاصة و35 طائرة تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى 258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.

    • تمتلك القوات البرية السعودية ألف و62 دبابة و12 ألف و500 مدرعة و705 مدفع ذاتي الحركة وألف و800 مدفع ميداني و300 راجمة صواريخ.

    يصنف الأسطول الحربي السعودي في المرتبة رقم 44 ويمتلك 55 وحدة بحرية تضم 7 فرقاطات و4 كورفيتات و9 غواصات و3 كاسحات ألغام بحرية.

    ما هي ميزانية الجيش السعودي؟

    تصنف السعودية في المرتبة رقم 7 عالميا بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها، وتصل ميزانية الجيش السعودي إلى 48.5 مليار دولار.

    ما هي مساحة السعودية؟

    تصنف السعودية في المرتبة رقم 12 بين أكبر دول العالم مساحة وتتجاوز مساحتها 2.1 مليون كيلومترا مربعا.

    يصل طول السواحل السعودية إلى 6 آلاف و640 كيلومترا ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 4 آلاف و272 كيلومترا.

    ما هي قدرات الجيش الإماراتي؟

    يصل عدد جنود الجيش الإماراتي إلى 65 ألف جندي جميعهم قوات عاملة.

    وتصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 21 عالميا وتمتلك 552 طائرة تضم 100 مقاتلة وطائرة اعتراضية و20 طائرة هجومية و41 طائرة نقل عسكري و146 طائرة تدريب و19 طائرة مهام خاصة و3 طائرات تزود بالوقود في الجو و223 مروحية بينها 30 مروحية هجومية.

    عناصر قوات الجيش الإماراتي خلال معرض آيدكس الدولي للسلاح والمعدات العسكرية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017
    © REUTERS / Stringer
    عناصر قوات الجيش الإماراتي خلال معرض "آيدكس" الدولي للسلاح والمعدات العسكرية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017

    وتمتلك القوات البرية الإماراتية 434 دبابة و8 آلاف و750 مدرعة و180 مدفع ذاتي الحركة و76 مدفع ميداني و112 راجمة صواريخ.

    ويضم الأسطول الإماراتي 75 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 32 عالميا بينها 9 كورفيتات و38 سفينة دورية وكاسحتا ألغام بحرية.

    ما هي ميزانية الجيش الإماراتي؟

    تصنف الإمارات في المرتبة رقم 15 بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها بميزانية دفاع تتجاوز 23.1 مليار دولار.

    ما هي مساحة الإمارات؟

    تصل مساحة الإمارات إلى 83 ألف و600 كيلومتر مربعا، ولديها سواحل بطول ألف و318 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها ألف و66 كيلومترا.

    ما هي أهداف تمرين "المصير واحد" العسكري؟

    يعد التمرين العسكري "المصير واحد/ 1" جزء من الخطط والبرامج التدريبية للقوات البرية الإماراتية مع القوات السعودية، ويهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدولتين.

    الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
    © Sputnik / Mohamed Hssan
    الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    الجيش المصري يعلن عن مناورات مع 6 دول عربية في السعودية
    تبدأ من السعودية... الجيش الأمريكي يعلن عن "استعدادات الحرب مع إيران"
    "أنصار الله" تعلن قصف معسكر للجيش السعودي بـ 5 صواريخ باليستية
    رؤساء أركان الجيوش الخليجية يعقدون اجتماعا افتراضيا
    6 جيوش خليجية تنفق 155 مليار دولار سنويا… حقائق وأرقام عن دول مجلس التعاون
    الجيش السعودي يكشف عن سفينة حربية جديدة... صور
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشخاص من قبيلة ياوالابيتي (Yawalapiti) يشاركن في رقصة الحداد خلال كواروب (Kuarup)، وهي طقوس جنائزية لتكريم ذكرى Cacique Aritana ، زعيم ياوالابيتي، في حديقة شينغو الوطنية، البرازيل، 11 سبتمبر 2021.
    لقطات نادرة لطقوس جنائزية في ذكرى رحيل زعيم الأمازون
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك