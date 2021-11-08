مقاتلات "إف 35" تحاكي خوض معركة جوية في أمريكا... صور

أنفقت الولايات المتحدة ميزانية ضخمة على برنامج تصنيع مقاتلات "إف 35" لتتمكن من فرض هيمنتها الجوية في حروب المستقبل، لكن تلك الطائرة ربما تتحول إلى مجرد أيقونة عسكرية لا قيمة لها في ظل ما وصلت إليه الصواريخ الدفاعية الروسية من تقنيات تمكنها من تدمير أي طائرة معادية.

ويشير تقرير عن الطائرة لمجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية إلى أن تكلفة برنامج تصنيع مقاتلات "إف 35"، التي تقول أمريكا إنها تنتمي للجيل الخامس من الطائرات الحربية، يمكن أن تصل إلى 1.7 تريليون دولار.

F35s from the 62nd Fighter Squadron of @LukeAFB, Ariz., conduct flight line operations at @JBSA_Official, Texas. The 62FS simulated air battle with different aircrafts from the @149FW and the @301FighterWing. pic.twitter.com/EDwkGWMNNj — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) November 8, 2021

ورغم حرص واشنطن وشركائها في برنامج مقاتلات "إف 35" على تجهيز الطائرة بأحدث تقنيات الحروب التي يمكن استخدامها في حروب المستقبل، إلا أن تطوير روسيا لتقنيات دفاعية مضادة يمكنها كشف الطائرة وتدميرها يجعل خطط أمريكا لفرض الهيمنة الجوية على العالم مجرد أحلام يستحيل تحقيقها.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية إنتاج الطائرة في الوقت ذاته الذي تعمل فيه على تدريب طياريها على خوض معارك جوية تضم تشكيلات جوية من طرازات مختلفة لاختبار كفاءة الطائرة وقدرة الطائرة على مواجهة أنواع مختلفة من التهديدات.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج الطائرة إف 35 على "تويتر" صورا قالت إنها ترصد جانبا من تدريبات عسكرية تحاكي خوض مقاتلات "إف 35" معركة جوية مع تشكيلات معادية في سماء الولايات المتحدة الأمريكية.

ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟

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