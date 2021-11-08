الجيش الكويتي يشارك في تمرين رماية الخليج 2021... فيديو

يشارك الجيش الكويتي في التمرين العسكري الذي يحمل اسم "رماية الخليج 2021" بتشكيلات قواته البرية، إضافة إلى مشاركة قوات برية من الجيشين السعودي والأمريكي.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للجيش الكويتي، على "تويتر"، مشيرة إلى أن تشكيلات القوات البرية الكويتية تشارك في التمرين الذي يقام خلال الفترة من 7 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

بدأ فعاليات تمرين رماية الخليج 2021 ، بمشاركة وحدات من القوات البرية الملكية السعودية الشقيقة ، بالإضافة إلى قوة سبارتن من القوات البرية الأمريكية الصديقة ، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري. pic.twitter.com/mOLsnNVp9i — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 7, 2021

وتابعت: "بدأت فعاليات التمرين بمشاركة وحدات من القوات البرية السعودية وقوة سبارتن من القوات البرية الأمريكية.

ما هو التصنيف العالمي للجيش الكويتي؟

يصنف الجيش الكويتي في المرتبة رقم 71 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بحسب تقرير عن أقوى جيوش العالم نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

ميزانية دفاع الجيش الكويتي 7.8 مليار دولار.

ويمتلك الجيش الكويتي أكثر من 46 ألف جندي و87 طائرة حربية، وتضم قواته البرية 367 دبابة و800 مدرعة و98 مدفع ذاتي الحركة و27 راجمة صواريخ، بينما يتكون الأسطول الحربي من 38 وحدة بحرية.

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