روسيا تنقل نموذج مقاتلة "تشيك ميت" إلى الإمارات

سلمت روسيا نموذجًا أوليًا لمقاتلة "تشيك ميت" الواعدة ذات محرك واحد، التي تم عرضها سابقًا في معرض "ماكس-2021" الجوي في روسيا، إلى الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة نقل ثقيلة "آن-124" (رسلان)، وفقًا لشركة "روستيخ" الروسية.

وصرحت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "وصل النموذج الأولي للمقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس ذات المحرك الواحد "تشيك ميت" إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض دبي للطيران، الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. وتم تسليم "تشيك ميت" إلى مطار "دبي وورلد سنترال" على متن طائرة آن-124".

وأضافت: "في الوقت الحالي يتم تجميع النموذج الأولي وسيتم عرضه في المعرض الجوي في الجناح المغلق لـ"روستيخ"، سيتم عرض المقاتلة الواعدة خرج روسيا لأول مرة".

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر إقامة عدد من العروض التقديمية المغلقة لوفود الدول المشاركة وعرض مفتوح لممثلي وسائل الإعلام وزوار المعرض.

تم تصميم الطائرة التكتيكية الخفيفة "تشيك ميت" (Checkmate) في مكتب سوخوي للتصميم التابع لشركة بناء الطائرات (جزء من "روستيخ". تم تصميم مقاتلة الجيل الخامس ذات المحرك الواحد في روسيا على أساس الأساس العلمي والتقني الذي تم الحصول عليه أثناء تطوير سو-57.

تم عرض الطائرة في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في يونيو/ حزيران من هذا العام في ماكس-2021 لأول مرة. من المخطط أن تقلع الطائرة في عام 2023. في المستقبل، يمكن تصميم نسخة ذات مقعدين ومسيرة على أساسها.