أول رحلة لمروحية "كا-226 تي" المحدثة... فيديو

نشرت شركة "روستيخ" الروسية مقطع فيديو عن أول رحلة لمروحية "كا-226تي" محدثة بعمق. لاحظت الشركة أن هذه هي أول مروحية روسية، كانت وثائق تصميمها رقمية بالكامل.

يتم اختبار "كا-226تي" في مركز ميل وكاموف الوطني لبناء المروحيات. تم عرض الحوامة في ماكس-2021، وسيُقام العرض الدولي الأول لها في الإمارات العربية المتحدة، في معرض دبي للطيران 2021، الذي سيفتتح في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الميزة الرئيسية للمروحية الجديدة هي التكيف مع الرحلات الجوية في المرتفعات، التي تم التلميح إليها أيضًا من خلال الاسم العملي للطائرة "ألبينيست" (متسلق الجبال). تم تحسين الخصائص الديناميكية الهوائية للطائرة الجديدة، ويتكون بدن الطائرة من مواد حديثة وخفيفة الوزن. تلقت كا-266تي عمود دوار رئيسي جديد، وشفرات وعلبة تروس رئيسية، وتم تركيب نظام وقود محمي من الصدمات والحوادث.

المروحية مجهزة بمجمع حديث من معدات الطيران والملاحة؛ ويمكن اختياريا تركيب نظام أكسجين للرحلات على ارتفاعات عالية. يوفر تصميم المروحة المحورية إمكانية تحكم جيدة في الهواء المخلخل، والقدرة على العمل من المواقع الموجودة على ارتفاعات عالي. كما تم تكييف المروحية للطيران فوق البحر ويمكنها الهبوط على سطح حتى السفن الصغيرة، حسب "روستيخ".