يجري العمل في روسيا، على إعادة إنشاء القذائف المنسية من عيار 45 ملم إلى مستوى جديد نوعيًا، بما في ذلك التفجير الموجه عن بُعد، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

المطور الرائد للذخيرة ذات العيار الصغير لجميع أنواع وفروع القوات المسلحة في روسيا هو "بريبور". تمكن المتخصصون في هذه الشركة من تطوير عدد من المنتجات الخارقة وإطلاقها في الإنتاج.

على وجه الخصوص، تم إنشاء مجمع للتحكم عن بعد في وقت تفجير قذائف 30 ملم كجزء من مركبة دعم الدبابات "تيرميناتور". أظهرت الاختبارات التي تم إجراؤها زيادة في فعالية هزيمة القوى العاملة للعدو تصل إلى 7 مرات.

المهمة ذات الأولوية حاليًا هي محاربة طائرات العدو الصغيرة المسيرة. الوسيلة الرئيسية لتدميرها في المنطقة القريبة هي على وجه التحديد المدفعية سريعة النيران من العيار الصغير. كما أن استخدام مقذوفات التفجير الموجهة يزيد بشكل كبير من فاعلية القتال ضد مثل هذه الطائرات المسيرة.

كما يجري العمل في "بريبور"، على إعادة إنشاء القذائف المنسية عيار 45 مم بمستوى جديد نوعيًا، بما في ذلك تلك التي يتم التحكم فيها عن بُعد.

يتمثل أحد اتجاهات تطوير الأسلحة ذات العيار الصغير في تحسين قاذفات القنابل اليدوية.

في عام 2014، تم اعتماد مقذوف جديدVOG-30D ، مما أدى إلى زيادة مدى إطلاق قاذفات القنابل الأوتوماتيكية AGS-17 و AGS-30 بنسبة 25 ٪ من خلال تحسين الشكل الديناميكي الهوائي للقنبلة اليدوية.

في عام 2009، تم اعتماد قاذفة قنابل يدوية GP-34 بعيار 40 ملم مع ذخيرة جديدة، بما في ذلك سبعة أنواع من القنابل اليدوية. نتيجة لذلك، زادت الفعالية القتالية بشكل كبير.

سيؤدي اعتماد قاذفة القنابل الأوتوماتيكية الجديدة بعيار 40 مم "البلقان" التي طورتها الشركة بكتلة 30 مم من قاذفة القنابل القياسية AGS-17 إلى زيادة الكفاءة بشكل كبير من خلال زيادة مدى إطلاق النار وقوة القنبلة، والتي تزيد عن مرتين عن مؤشر أفضل نظائرها الأجنبية. تتمثل الخطوة التالية في إنشاء قاذفة قنابل يدوية 40/45 ملم على أساس مجمع البلقان، والتي بدورها ستزيد بشكل كبير من الكفاءة في حل المهام القتالية النموذجية.

كانت الذخيرة المحلية من العيار الصغير وستظل واحدة من أكثر الذخائر فعالية في ترسانة المدفعية في العالم.