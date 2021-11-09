الدفاع الروسية: نراقب باستمرار الوضع في البحر الأسود

صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، حلقت قاذفتان استراتيجيتان للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود على بعد 100 كيلومتر من حدودنا.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن أسطول البحر الأسود الروسي ينفذ "مجموعة من الإجراءات للسيطرة على تحركات سفن البحرية الأمريكية" في البحر الأسود.

وتابعت: مع الأخذ في الاعتبار أنه بالإضافة إلى البحرية الأمريكية، من المخطط استخدام الطيران التكتيكي والدوريات والطيران الاستراتيجي، وكذلك وحدات من القوات المسلحة لبلغاريا وجورجيا ورومانيا وتركيا وأوكرانيا، هناك دراسة المسرح المزعوم للعمليات العسكرية في حال أعدت كييف حلا عسكريا في الجنوب الشرقي.

ونوهت الوزارة إلى أن المدمرة "بورتر" وسفينة القيادة "ماونت ويتني" موجودتان في ميناء باتومي (جورجيا) والناقلة "جون لينثال" في الجزء الجنوب الغربي من البحر الأسود.

وأكدت أن القوات المسلحة الروسية تراقب الوضع باستمرار.

الجدير ذكره، أنه في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تم تنفيذ رحلات قاذفتين استراتيجيتين من طراز B-1B للقوات الجوية الأمريكية على مسافة حوالي 100 كيلومتر من حدود الدولة الروسية.