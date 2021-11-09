فرقة "الفرسان الروس" تقدم عرضا في معرض دبي الجوي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الفرق الجوية الروسية ستشارك في معرض دبي الجوي 2021.

وجاء في البيان: "تنتقل الأطقم في فرقة "الفرسان الروس"على أحدث مقاتلات "سو-30إس إم" متعددة الأغراض إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض دبي الجوي الدولي 2021".

سيقام المعرض الجوي في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ستنطلق الرحلة من كوبينكا بالقرب من موسكو مع توقف واحد. بالإضافة إلى مقاتلات سو-30إس إم، حلقت طائرة النقل العسكرية إيل-76 إلى الإمارات، التي ستوفر متخصصين في خدمات الهندسة والطيران والمعدات الهندسية والتقنية.

سيعرض "الفرسان الروس" خلال معرض دبي للطيران 2021، مناورات بهلوانية جماعية مثل "حلقة نيستيروف"، و"البرميل"، و"الانحناء" وغيرها من المناورات البهلوانية.