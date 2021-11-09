البحرية الأمريكية تطلق صواريخ موجهة في الخليج... فيديو

نفذت وحدات بحرية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي تدريبات بالذخيرة الحية شملت إطلاق صواريـخ موجهة من طراز "إم كيه 60 غريفين"، في مياه الخليج.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على "تويتر"، مشيرة إلى أن سفنا أمريكية أطلقت صواريخ موجهة خلال تدريباتها بالذخيرة الحية في الخليج.

U.S. Navy patrol coastal ships conducted a live-fire exercise with the MK-60 Griffin guided-missile system in the Arabian Gulf, Nov. 4-6, to test crew proficiency and system functionality.https://t.co/lKxWRloydW — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) November 8, 2021

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن التدريبات جرت خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكان الهدف منها هو اختبار الأنظمة الصاروخية وأطقم تشغيلها.

ونشرت الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي على "تويتر" مقطع فيديو يرصد جانبا من التدريبات التي نفذتها سفن البحرية الأمريكية في الخليج ولحظات إطلاق الصواريخ نحو أهدافها المحددة خلال التدريب.

يذكر أن سفن البحرية الأمريكية أجرت تدريبات بالذخيرة الحية باستخدام صواريخ "إم كيه 60 غريفين"، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، وجرت في نطاق عمليات الأسطول الخامس الأمريكي.

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