معلومات عن القوات البرية المشاركة في تمرين "رماية الخليج 2021"

تشارك قوات برية أمريكية وسعودية في تمرين "رماية الخليج 2021"، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتستضيفه دولة الكويت.

وتشارك قوة "سبارتن" البرية الأمريكية في التمرين الذي يقام في مجمع ميادين الأديرع في الكويت.

ونشرت الصفحة الرسمية للجيش الكويتي على "تويتر" مقطع فيديو يرصد جانبا من التمرين، الذي يشارك فيه الجيش الأمريكي المصنف في المرتبة الأولى عالميا وفقا لتقرير عن أقوى جيوش العالم في 2021 لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

القوات البرية الكويتية

يصنف الجيش الكويتي في المرتبة الـ 71 عالميا ويصل عدد جنوده إلى 46 ألف جندي وتضم قواته البرية 367 دبابة و800 مدرعة و98 مدفعا ذاتي الحركة و27 راجمة صواريخ.

القوات البرية السعودية

يصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 17 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويصل عدد جنوده إلى 505 آلاف جندي، ويمتلك ألف و62 دبابة و12 ألف و500 مدرعة و705 مدافع ذاتية الحركة و1800 مدفع ميداني و300 راجمة صواريخ.

القوات البرية الأمريكية

#GulfGunnery has begun! Kuwaiti, Saudi and American Soldiers training side-by-side to build collective capacity to better overcome complex regional security challenges. https://t.co/5naOW0WrF4 — Task Force Spartan | قوة الدفاع سبارتان (@TFSpartan) November 8, 2021

يصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى عالميا، ويصل عدد جنوده إلى 2.2 مليون جندي، بينهم 845 ألف جندي احتياطي، ويمتلك 6 آلاف و100 دبابة و40 ألف مدرعة و1500 مدفع ذاتي الحركة و1340 مدفعا ميدانيا و1365 راجمة صواريخ.

معلومات عن الجيش الكويتي

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