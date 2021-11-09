الجيش الصيني يجري استعراضا عسكريا ضخما بالقرب من مضيق تايوان

أجرت وحدات بحرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني استعراضا عسكريا ضخما بالقرب من مضيق تايوان، في ظل التوترات بين بكين وتايبيه وحديث واشنطن عن دعم الجيش التايواني ضد الصين في حالة الحرب.

ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، مشيرة إلى أن قيادة المنطقة الشرقية في الجيش أجرت دورية بحرية بالقرب من مضيق تايوان، اليوم الثلاثاء، ردا على ما تصفه الصين بـ "النزعات الانفصالية للجزيرة".

The People's Liberation Army Eastern Theater Command conducted patrol near #TaiwanStraits on Tuesday in response to secessionist activities, the colonel and spokesperson for the Chinese military's Eastern Theatre Command said. (file pic) pic.twitter.com/O5IrZ1nuOo — People's Daily, China (@PDChina) November 9, 2021

وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.

يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ "سياسات خطيرة" بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.

وبينما تمتلك الصين واحدا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.

© Sputnik مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني

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