قاذفتان تابعتان للقوات الجوية الروسية تقومان بدوريات في المجال الجوي البيلاروسي

قامت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-22 إم" تابعتان للقوات الجوية الروسية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ دوريات في المجال الجوي البيلاروسي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "اليوم، العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، قامت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22 إم" تابعتان للقوات الجوية الروسية بتنفيذ دورية في المجال الجوي البيلاروسي".

وأضاف البيان "القاذفتان قامتا بتنفيذ مسائل التفاعل مع نقاط التحكم الأرضية للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية بأن الطلعات الجوية المشتركة بين بيلاروسيا وروسيا على طول حدود سيتم تنفيذها على أساس منتظم.

خرجت طائرة "تو-22 إم 3 إم" إلى حيز الوجود نتيجة تعديل "تو 22 إم3" التي هي نسخة مطورة من طائرة "تو 22" التي ظهرت في القرن الماضي. وتعتبر النسخة المطورة "تو-22 إم 3 إم" طائرة جديدة مجهزة بإلكترونيات الطيران الجديدة وقادرة على استخدام صواريخ (جو سطح) متطورة.