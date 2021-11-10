القوات الإيرانية تستعرض طائرة "أراش" الفريدة دون طيار...فيديو

استخدمت القوات المسلحة الإيرانية في مناورات ذو الفقار الأخيرة، أحدث تقنيات السلاح الإيراني المعروفة كطائرة "أراش" المسيّرة الفريدة.

طائرة "أراش" الكبيرة قادرة على الطيران لمسافة 2000 كيلومتر، وتقلع من قاذفة مثبتة على هيكل سيارة، وتستطيع تدمير أهداف في مختلف المناطق والتضاريس.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت الطائرات دون طيار مثل "Ababil-3" و"Mohajer-4B" عملية عسكرية كاملة ضد "العدو الوهمي"، بحسب ما ذكر موقع "rg".

كما تم إطلاق طائرات هليكوبتر من طراز "P-3F" و"F-4D" و"Mirage F.1BQ" و"AH-1J" و"AS-61" للمشاركة في العملية العسكرية.

كما استعرض الجيش الإيراني صواريخ "غدير" المضادة للسفن القادرة على قطع مسافة تزيد على 200 كيلومتر تحت الماء.

شاركت القوات البحرية والغواصات في التدريب، بما في ذلك الغواصات من طراز "كيلو" الحديثة.

أفادت التقارير أنه خلال التمرين، كان هناك اعتراض حقيقي لطائرتين أمريكيتين دون طيار من طراز "MQ-9" و"RQ-4"، كانتا تراقبان تحركات القوات الإيرانية أثناء التدريب.

وبعد تلقي التحذيرات، غيّرت المسيّرتان مسارهما على الفور وامتنعتا عن الاقتراب من حدود إيران.