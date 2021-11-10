طائرات حربية صينية تحاكي خوض حرب حقيقية... صور

شاركت مجموعة متنوعة من الطائرات الحربية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في تدريب عسكري يحاكي خوض معارك حقيقة، وذلك بعدما أجرت قوة بحرية ضخمة استعراضا عسكريا بالقرب من مضيق تايوان، أمس الثلاثاء.

ونشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية صورا قالت إنها ترصد جانبا من التدريب العسكري الذي تشارك فيه الطائرات الحربية، اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن قوة جوية تابعة لقيادة مسرح عمليات المنطقة الشرقية شاركت في التدريب، الذي يحاكي خوض معركة جوية.

وتضم القوة الجوية الصينية التي شاركت في التدريب مقاتلات "سو - 30" و"جي - 10"، مشيرة إلى أنها كانت تنسق مهامها مع طائرات الإنذار المبكر من طراز "كيه جيه - 500".

وأعلن الجيش الصيني، أمس الثلاثاء، أن قوة بحرية ضخمة تابعة له أجرت استعراضا عسكريا بالقرب من مضيق تايوان، وقال إن ذلك يعد ردا على ما تصفه الصين بـ "النزعات الانفصالية للحزب الحاكم في الجزيرة".

The #PLA Eastern Theater Command Naval Aviation Force recently conducted an exercise, in which Su-30 and J-10 fighter jets coordinated with KJ-500 early warning aircraft in mock combat. pic.twitter.com/fysWkhkHni — Global Times (@globaltimesnews) November 10, 2021

وتعتبر الصين أن تايوان جزءا من أراضيها وتهدد باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.

© Sputnik مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني

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