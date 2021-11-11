شركة "ألماز- أنتي" المُصنعة لوسائط الدفاع الجوي تعلن مشاركتها في معرض دبي الدولي للطيران 2021

أعلنت شركة "ألماز- أنتي" الروسية المُصنعة لوسائط الدفاع الجوي عن مشاركتها في معرض دبي الجوي الدولي للطيران 2021 الذي يقام في الفترة الممتدة بين 14 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وجاء إعلان الشركة من خلال بيان تلقته وكالة "سبوتنيك" وجاء فيه: "لأول مرة ستقدم الشركة خارج روسيا نظام الصواريخ المضادة للطائرات "فيتياز إس 350" لمواجهة الأجسام الطائرة المعادية، بالإضافة إلى عرض نظام الصواريخ "آباكان" المضاد للطائرات وأنظمة "سام" للدفاع الصاروخي غير الاستراتيجي المعد لمواجهة الصواريخ الباليستية التكتيكية والتشغيلية التكتيكية الحديثة والمستقبلية.

وأضاف البيان أنه سيتم تقديم نماذج من أنظمة الدفاع الجوي بمدى وأعيرة مختلفة وأبرزها "إس 400 - تريومف"وأنظمة الدفاع الجوي من طراز "فيكينغ" و"تور" في جناح الشركة المقام في معرض دبي الدولي للطيران 2021.

كما سيتمكن الزوار التعرف على رادار مراقبة الأجسام الفضائية "سولا" القادر على تتبع من على مسافة تصل إلى 6 آلاف كيلومتر.

وتابع البيان "سيتضمن الجناح أنظمة متخصصة بالتقنيات البصرية ومنها رادار "ROSC-1" القادر على كشف الطائرات المسيرة ومواجهتها باستخدام التحكم الإلكتروني واعتراضها، بالإضافة إلى تقييم حالة الطيور في المناطق المجاورة للمطارات.

وفي السياق نفسه، قال المدير العام للشركة المُصنعة لوسائط الدفاع الجوي، يان نوفيكوف، إن الهدف هو توسيع وجود الشركة في سوق الأسلحة الدولي، وذلك من خلال عقد الاتفاقات في المجالات المختلفة وهي أبرز الاتجاهات الأساسية المطلوبة، حيث سيكون للجناح حق بتزويد العملاء الأجانب بالمعلومات والتفاصيل والصفقات.

ووفقا له، أصبحت المشاركة في معرض دبي للطيران تقليدية بالنسبة للشركة، مضيفا "نأمل أن نتمكن هذه المرة أيضًا من التوصل إلى اتفاقيات جديدة مفيدة للطرفين، ونتيجة لذلك تحصل الشركة على عقود إضافية ويحصل العميل على الأمن والأجواء الهادئة".

تعتبر "ألماز- أنتي" الروسية المُصنعة لوسائط الدفاع الجوي واحدة من أكبر الاتحادات المتكاملة للمجمع الصناعي الدفاعي الروسي، والذي يضم أكثر من 60 شركة ويبلغ العدد الإجمالي للموظفين في المجمع الصناعي أكثر من 130 ألف شخص، حيث يتم توفير منتجات إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

يعتبر معرض دبي للطيران 2021 من أوائل معارض الطيران الخارجية خلال الجائحة، حيث يستعد الكثيرون لمفاجأة الضيوف والمشاركين في معرض دبي للطيران، وروستيخ ليست استثناءً. ستقدم شركات روسية عددًا كبيرًا من المنتجات الجديدة، بما في ذلك المنتجات الأكثر إثارة.