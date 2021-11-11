الدفاع الروسية: مقاتلة من طراز "سو-30" تعترض طائرة استطلاع بريطانية

حلَقت مقاتلة روسية من طراز "سو-30"، اليوم الخميس، لأداء مهام السيطرة على المجال الجوي الروسي بعد رصد طائرة استطلاع بريطانية من طراز "آر سي-135" تقترب من الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان الدفاع: "في الفترة من الساعة 12:00 وحتى الساعة 15:00 حاولت طائرة استطلاع من طراز "آر سي-135" تابعة لسلاح الجو البريطاني الاقتراب من الحدود الروسية عند القسم الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم".

وأشار البيان إلى أن مقاتلة روسية من طراز "سو-30" قامت بالتحليق لأداء مهام السيطرة، واقتربت من الطائرة البريطانية التي كانت على بعد 30 كيلومترا من الحدود الروسية، مما حدا بطائرة الاستطلاع إلى تغيير مسارها بعيدا عن الحدود الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجمعة الماضية، أن الخروقات التابعة للناتو بدأت في البقاء في البحر الأسود لفترة أطول بمقدار الثلث مقارنة بالعام الماضي.