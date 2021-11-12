روسيا تجهز طائراتها المسيرة بقاذف لهب مميز

يجري العمل في روسيا، على تصنيع قاذف اللهب RPO-2 الجديد، حيث يمكن وضع منظومة مميزة من وحدات قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي على الطائرات المسيرة.

في مقابلة مع "كراسنايا زفيزدا"، قال الجنرال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي: "لذلك يجري العمل على إنشاء مجموعة جديدة من أسلحة الدمار لوحدات قاذفة اللهب التابعة لقوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية مع زيادة القدرات القتالية، بما في ذلك وضع منظومات الرؤية والبنادق على الطائرات المسيرة".

الجدير ذكره، أن الجيش الروسي الآن مسلح بقاذفات اللهب الصاروخية للمشاة RPO "شميل"، حيث يبلغ نطاق رؤية الذخيرة الحرارية 93 ملم مع مادة قابلة للاشتعال الهباء الجوي من 800 إلى 1700 متر.

من حيث التأثير شديد الانفجار على الأنواع الرئيسية للأهداف، فإن قاذف اللهب ليس أقل من قذائف المدفعية عيار 155 ملم. ويتم استخدامه لتدمير المشاة وصناديق الدواء والمركبات المدرعة الخفيفة.