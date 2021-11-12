صحيفة أمريكية تصنف "ميغ 21" واحدة من أفضل المقاتلات في التاريخ

دخلت "ميغ 21" الروسية في الخدمة عام 1959، ولا تزال تُستخدم في أكثر من 12 دولة، وقد قاتلت الكثير من الطائرات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

صحيفة "19FortyFive" الأمريكية قالت: إن "ميغ 21" يمكن أن تصبح طائرة من الدرجة الأولى وظاهرة في غضون أشهر، وقد تطير لمدة مئة عام أخرى".

© AFP 2021 / Manjunath Kiran ميغ-21 الهندية

كمثال، طائرات "ميغ 21" تم استخدامها في سلاح الجو الهندي كانت ناجحة بشكل خاص خلال الحروب مع باكستان، حيث أسقط المقاتلون الهنود المقاتلين الباكستانيين على دفعات. أيضًا، تميزت "ميغ 21" في الحرب العراقية الإيرانية.

وتفسر الشعبية الهائلة لطائرات "ميغ 21" في الخارج من خلال فهم مبتكريها لاحتياجات القوات الجوية لدول العالم الثالث. حيث أنها تعتبر طائرة غير مكلفة وسريعة وسهلة الصيانة، بالإضافة لخفة الحركة في السماء، وإذا لزم الأمر، بالإضافة لكل ذلك، تعتبر "ميغ 21"مثالية لإمكانية إلقاء عدة قنابل على الأرض.