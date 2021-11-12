شركة "مروحيات روسيا" تعرض عددا قياسيا من المعدات في معرض دبي للطيران

ستعرض الشركة القابضة "مروحيات روسيا" ولأول مرة في الخارج ست عينات كاملة من المروحيات الروسية في إطار معرض دبي للطيران 2021 م الدولي (Dubai Airshow 2021)، وستعرض هذه العينات في كل من المعرض الثابت وضمن فعاليات برنامج الطيران للمعرض الجوي على حد سواء. وسيتمكن ضيوف المعرض والعارضون من التعرّف على وجه الخصوص على مروحيات كا-226تي كليمبر (Ka-226T Climber) و أنسات (Ansat) الخفيفة متعددة الأغراض بالإضافة إلى المروحيات الهجومية كا-52اي (Ka-52E) و مي-28ان اي (Mi-28NE) وكذلك المروحية الثقيلة متعددة الأغراض مي-171أيه2 (Mi-171A2).

وسيكون العرض الأول للمروحية الهجومية مي-28ان اي ( Mi-28NE) واحدًا من أهم العروض التي ستقام ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2021 (Dubai Airshow 2021) - إذ أن هذه المروحية المُحدثة والمعروفة أيضًا بـ "صياد الليل" لم تعرض في المعارض الأجنبية من قبل. وجنبًا إلى جنب مع هذه المروحية، سيشاهد ضيوف المعرض مروحية روسية هجوميةً أخرى، ألا وهي كا-52اي (Ka-52E) والتي تشارك للمرة الأولى في معرض دبي للطيران. وضمن فعاليات المعرض الجوي سيكون الضيوف على موعد مع عرض لا مثيل له، غنيّ بحركات الأكروبات المعقدة والمناورات المستخدمة في القتال الجوي الحقيقي تقدمه مروحيات مي-28ان اي (Mi-28NE) و كا-52اي (Ka-52E). إن هذه المركبات القتالية من الجيل الجديد مصممة خصيصا لتدمير دبابات العدو والمركبات المدرعة وغير المدرعة، بالإضافة إلى قوى العدو الحيّة والمروحيات، بغض النظر عن طبيعة الظروف الجوية السائدة وفي أي وقت من اليوم على مدار الساعة.

وضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2021 م أيضا ستعرض المروحية الخفيفة كا-226تي كليمبر (Ka-226T Climber) لأول مرة، عدا عن ذلك فهذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها خارج حدود روسيا، وقد كانت قد قدمت عرضها الأول هذا العام في معرض موسكو الجوي (MAKS-2021). وتتمتع مروحية كا-226تي كليمبر (Ka-226T Climber) المطوّرة بمزايا طيران ومزايا تقنية محسنة مقارنة بالطرازات السابقة منها. وعلى وجه الخصوص، عُدلت سرعة الطيران لتصبح أكبر وتم تقليل وزن المروحية الصافي، كما زادت مسافة الطيران. كما أن هذه المروحية تتميز بمستوى منخفض للاهتزازات وسهولة وبساطة التحكم مع القدرة على الإقلاع والهبوط في مواقع ذات أبعاد صغيرة، علاوةً على دقة عالية من التحويم حتى عند تحليقها مع حمولة معلقة بحبال خارجية. وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمروحية كا-226تي كليمبر (Ka-226T Climber) في قدرتها على التحليق في المناطق الجبلية الشاهقة.

كما سيصبح معرض دبي للطيران 2021 م (Dubai Airshow 2021) منصةً تعرض فيه مروحية مي-171ايه2 (Mi-171a2) الثقيلة متعددة الأغراض لأول مرة في الشرق الأوسط، إذ ستتاح للعملاء المحتملين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة، الفرصة للتعرّف على المروحية المجهزة بمقصورة لا مثيل لها. وعند انتهاء فعاليات المعرض الجوي، ستسلم المروحية المقدمة في المعرض إلى أول مشغل لـ مي-171ايه2 (Mi-171A2) من الإمارات العربية المتحدة. تجمع مروحية مي-171ايه2 (Mi-171A2) في مكوناتها أفضل مزايا المروحيات من طراز مي-8/17 (Mi-8/17)، مع مراعاة أحدث الابتكارات في تقنيات تصنيع الطائرات الحديثة. وتتجسد الاختلافات الرئيسية بين مروحية مي-171ايه2 (Mi-171A2) والتعديلات السابقة بمحركاتها الأكثر قوةً وتوفيرًا، والمحور الدوّار مع شفرات المروحة المركبة ذات الديناميكيات الهوائية المحسّنة، ودوّار الذيل الذي يكون على شكل حرف X بالإضافة إلى معدات طيران ملاحية إلكترونية جديدة تمامًا، ونظام تحكم آلي محسّن. ويمكن استخدام مروحية مي-171ايه2 (Mi-171A2) بشكل فعال في المنطق الجبلية الشاهقة وظروف الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة.

أما المروحية الخفيفة متعددة الأغراض أنسات (Ansat) فستعرض في معرض دبي للطيران في نسختين، مع وحدة طبية ومع مقصورة لكبار الشخصيات مصنوعة على طراز العلامة التجارية Ausus. علاوةً على ذلك، ستشارك مروحية أنسات (Ansat) المخصصة للأغراض الطبية في برنامج الطيران الخاص بالمعرض الجوي، وستكشف للضيوف خصائصها الفنية عالية الأداء التي تسمح للمروحية بالمناورة في مساحة ضيقة وهو أمر مهم بشكل خاص عند أداء مهام الإسعاف في المناطق الحضرية ذات المباني القريبة من بعضها البعض. وقد جهزت مروحية أنسات (Ansat) بمحركين ويمكن استخدامها لنقل الركاب ونقل كبار الشخصيات بالإضافة إلى شحن البضائع والمراقبة البيئية وكوحدة إسعاف. وقد انتهت بنجاح الاختبارات على مروحية أنسات (Ansat) في ظروف الارتفاعات العالية، الأمر الذي أكد القدرة على استخدامها في مناطق التضاريس الجبلية وعلى ارتفاعات تصل إلى 3500 متر. كما أن هذه المروحية قادرة على العمل في درجات حرارة تتراوح من 45 درجة تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية.