تسجيل
13:53 GMT12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عرض مقاتلة كش ملك الروسية الحديثة

    شركة "مروحيات روسيا" تعرض عددا قياسيا من المعدات في معرض دبي للطيران

    © Sputnik . Alexey Nikolsky
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050120728_0:0:3204:1803_1200x675_80_0_0_aa1a788a82e51dd1ac4fa5b39a5431d6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202111121050688477-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-/

    ستعرض الشركة القابضة "مروحيات روسيا" ولأول مرة في الخارج ست عينات كاملة من المروحيات الروسية في إطار معرض دبي للطيران 2021 م الدولي (Dubai Airshow 2021)، وستعرض هذه العينات في كل من المعرض الثابت وضمن فعاليات برنامج الطيران للمعرض الجوي على حد سواء. وسيتمكن ضيوف المعرض والعارضون من التعرّف على وجه الخصوص على مروحيات كا-226تي كليمبر (Ka-226T Climber) و أنسات (Ansat) الخفيفة متعددة الأغراض بالإضافة إلى المروحيات الهجومية كا-52اي (Ka-52E) و مي-28ان اي (Mi-28NE) وكذلك المروحية الثقيلة متعددة الأغراض مي-171أيه2 (Mi-171A2).

    شركة ألماز-أنتي
    © Sputnik . Alexey Danitshev
    شركة "ألماز- أنتي" المُصنعة لوسائط الدفاع الجوي تعلن مشاركتها في معرض دبي الدولي للطيران 2021
    وسيكون العرض الأول للمروحية الهجومية مي-28ان اي ( Mi-28NE) واحدًا من أهم العروض التي ستقام ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2021 (Dubai Airshow 2021) - إذ أن هذه المروحية المُحدثة والمعروفة أيضًا بـ "صياد الليل" لم تعرض في المعارض الأجنبية من قبل. وجنبًا إلى جنب مع هذه المروحية، سيشاهد ضيوف المعرض مروحية روسية هجوميةً أخرى، ألا وهي كا-52اي (Ka-52E) والتي تشارك للمرة الأولى في معرض دبي للطيران. وضمن فعاليات المعرض الجوي سيكون الضيوف على موعد مع عرض لا مثيل له، غنيّ بحركات الأكروبات المعقدة والمناورات المستخدمة في القتال الجوي الحقيقي تقدمه مروحيات مي-28ان اي (Mi-28NE) و كا-52اي (Ka-52E). إن هذه المركبات القتالية من الجيل الجديد مصممة خصيصا لتدمير دبابات العدو والمركبات المدرعة وغير المدرعة، بالإضافة إلى قوى العدو الحيّة والمروحيات، بغض النظر عن طبيعة الظروف الجوية السائدة وفي أي وقت من اليوم على مدار الساعة.

    وضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2021 م أيضا ستعرض المروحية الخفيفة كا-226تي كليمبر (Ka-226T Climber) لأول مرة، عدا عن ذلك فهذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها خارج حدود روسيا، وقد كانت قد قدمت عرضها الأول هذا العام في معرض موسكو الجوي (MAKS-2021). وتتمتع مروحية كا-226تي كليمبر (Ka-226T Climber) المطوّرة بمزايا طيران ومزايا تقنية محسنة مقارنة بالطرازات السابقة منها. وعلى وجه الخصوص، عُدلت سرعة الطيران لتصبح أكبر وتم تقليل وزن المروحية الصافي، كما زادت مسافة الطيران. كما أن هذه المروحية تتميز بمستوى منخفض للاهتزازات وسهولة وبساطة التحكم مع القدرة على الإقلاع والهبوط في مواقع ذات أبعاد صغيرة، علاوةً على دقة عالية من التحويم حتى عند تحليقها مع حمولة معلقة بحبال خارجية. وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمروحية كا-226تي كليمبر (Ka-226T Climber) في قدرتها على التحليق في المناطق الجبلية الشاهقة.

    كما سيصبح معرض دبي للطيران 2021 م (Dubai Airshow 2021) منصةً تعرض فيه مروحية مي-171ايه2 (Mi-171a2) الثقيلة متعددة الأغراض لأول مرة في الشرق الأوسط، إذ ستتاح للعملاء المحتملين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة، الفرصة للتعرّف على المروحية المجهزة بمقصورة لا مثيل لها. وعند انتهاء فعاليات المعرض الجوي، ستسلم المروحية المقدمة في المعرض إلى أول مشغل لـ مي-171ايه2 (Mi-171A2) من الإمارات العربية المتحدة. تجمع مروحية مي-171ايه2 (Mi-171A2) في مكوناتها أفضل مزايا المروحيات من طراز مي-8/17 (Mi-8/17)، مع مراعاة أحدث الابتكارات في تقنيات تصنيع الطائرات الحديثة. وتتجسد الاختلافات الرئيسية بين مروحية مي-171ايه2 (Mi-171A2) والتعديلات السابقة بمحركاتها الأكثر قوةً وتوفيرًا، والمحور الدوّار مع شفرات المروحة المركبة ذات الديناميكيات الهوائية المحسّنة، ودوّار الذيل الذي يكون على شكل حرف X بالإضافة إلى معدات طيران ملاحية إلكترونية جديدة تمامًا، ونظام تحكم آلي محسّن. ويمكن استخدام مروحية مي-171ايه2 (Mi-171A2) بشكل فعال في المنطق الجبلية الشاهقة وظروف الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة.

    أما المروحية الخفيفة متعددة الأغراض أنسات (Ansat) فستعرض في معرض دبي للطيران في نسختين، مع وحدة طبية ومع مقصورة لكبار الشخصيات مصنوعة على طراز العلامة التجارية Ausus. علاوةً على ذلك، ستشارك مروحية أنسات (Ansat) المخصصة للأغراض الطبية في برنامج الطيران الخاص بالمعرض الجوي، وستكشف للضيوف خصائصها الفنية عالية الأداء التي تسمح للمروحية بالمناورة في مساحة ضيقة وهو أمر مهم بشكل خاص عند أداء مهام الإسعاف في المناطق الحضرية ذات المباني القريبة من بعضها البعض. وقد جهزت مروحية أنسات (Ansat) بمحركين ويمكن استخدامها لنقل الركاب ونقل كبار الشخصيات بالإضافة إلى شحن البضائع والمراقبة البيئية وكوحدة إسعاف. وقد انتهت بنجاح الاختبارات على مروحية أنسات (Ansat) في ظروف الارتفاعات العالية، الأمر الذي أكد القدرة على استخدامها في مناطق التضاريس الجبلية وعلى ارتفاعات تصل إلى 3500 متر. كما أن هذه المروحية قادرة على العمل في درجات حرارة تتراوح من 45 درجة تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية.

    انظر أيضا:

    18 سلاحا روسيا يبحث العالم عنها في "معرض دبي للطيران"
    تطوير صناعة الطائرات الروسية: تجميع مصممي الطائرات في مركز واحد
    روسيا تعرض لأول مرة المقاتلة من الجيل الخامس "كش ملك" خلال معرض دبي للطيران 2021
    شركة "ألماز- أنتي" المُصنعة لوسائط الدفاع الجوي تعلن مشاركتها في معرض دبي الدولي للطيران 2021
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ليدي غاغا تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض العالمي الأول لفيلم بيت غوتشي (House of Gucci) في لندن، إنجلترا، 9 نوفمبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب قطر 2021
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب "قطر 2021"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك