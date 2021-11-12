لأول مرة تقدم روسيا أحدث عينات للطائرة بدون طيار في الخارج

يعد مجال الطائرات بدون طيار من أكثر المجالات الواعدة في المجالين العسكري والمدني، ويكتسب قطاع تطوير الطائرات بدون طيار الروسية زخمًا في السوق الدولية وأصبح بالفعل أحد رواده.

لذلك، فإن ظهور الطائرات الروسية بدون طيار في المعرض الجوي الدولي في دبي منتظر للغاية. بحسب ما تحدث سيرغي بوغاتيكوف، المدير العام لشركة "Kronstadt"، في مقابلة حصرية مع "سبوتنيك"، عن المنتجات الجديدة التي ستقدمها الشركة في المعرض الدولي وما يتوقعه من الرحلة القادمة إلى دبي.

أكثر الطائرات بدون طيار المتوقعة

في معرض دبي للطيران، سيتم أولاً تقديم نموذج بالحجم الكامل لطائرة Orion-E UAV، وهي واحدة من أكثر المركبات شعبية في البلدان العربية. تابع مدير كبير في شركة روسية للطائرات بدون طيار:

قال بوغاتيكوف: لدينا آمال كبيرة في المعرض القادم. سنقدم نموذجًا بالحجم الكامل لمركبنا الرائد غير المأهول Orion-E - لأول مرة في الخارج. وسيتوجه إلى دبي في نسخة استطلاع وضرب مع قناة فضائية، مما يسمح للمجمع بتنفيذ مهام على مسافة كبيرة من مركز التحكم.

وتابع: "أود أيضًا أن أشير إلى أن المجمع أثبت نفسه جيدًا في ظروف القتال في البلدان ذات المناخ الحار".

وأضاف: "لقد عرضنا هذا المجمع بالفعل في عدد من المعارض في روسيا، مثل "ماكس" و"الجيش"، وكلاهما كان هذا العام. منوها إلى أن "المجمع له أهمية كبيرة للزملاء والمشترين المحتملين، حيث تم إجراء أكثر من 40 مناورة مع 20 دولة، والنموذج ذو أهمية خاصة لشركاء من الشرق الأوسط. آمل أن يكون الاهتمام والاستجابة خلال العرض الأول في الإمارات مناسبين".

وتابع: "علاوة على ذلك، في الإمارات، سوف يعرضون ويتحدثون عن تطوير أحدث أنواع الطائرات بدون طيار، وليس فقط الجاهزة للتصدير".

وقال: "سنقدم بالتأكيد أجهزتنا "هيليوس" و"سيريوس" و"الرعد" في المعرض، وستعرض جميعها في شكل نماذج. وهناك أيضًا اهتمام كبير بها من الزملاء في الخارج. وآمل أن نجري مفاوضات مناسبة مع Rosoboronexport حول هذه الأجهزة أيضًا".

أنظمة التحكم

في الوقت نفسه، تستعد الشركة الروسية الرئيسية للطائرات بدون طيار لتقديم ليس فقط نماذج جديدة من المعدات، ولكن أيضًا أنظمة التحكم.

قال بوغاتيكوف: "في دبي، سنعرض لأول مرة محطة عمل جديدة لمشغل الطائرات بدون طيار، مما يجعل من الممكن تشغيل المركبات في وضع السرب. وسنعرض لكم تخطيطًا جديدًا تمامًا لمكان العمل، واجهة جديدة".

وأضاف: "في تطوير المجمع، يتم استخدام عناصر الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز. قال سيرغي بوغاتيكوف: "إن التقنيات المطبقة تتوافق مع المستوى العالمي".

وفي حديثه عن خصائص العمل، أضاف: "مع نظام التحكم هذا للطائرات بدون طيار، يتحكم الشخص فقط في المستوى العلوي لتحديد الهدف، ويقوم الروبوت بالفعل بتنفيذ جميع العمليات المتبقية. أي أن المشغل يحدد منطقة العمل والمهام الضرورية. ثم يقوم الروبوت بتحديد تسلسل أداء هذه المهام وتوزيع المسؤولية بين مجموعة الطائرات بدون طيار وتنفيذ تلك العمليات الروتينية التي وقعت في السابق على الشخص".

وختم: "الآن يقوم الكمبيوتر نفسه بمطالبة المشغل بالمناطق التي يجب الانتباه إليها على الشاشة، هذا يسمح للمشغل باتخاذ قرار بشأن استخدام وسائل معينة للتأثير. كما يتم بناء المسار تلقائيًا، مع مراعاة أنظمة الدفاع الجوي للعدو وظروف الأرصاد الجوية والتضاريس ".

يذكر أن معرض دبي الدولي للطيران سيعقد في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر.