مقاتلات بريطانية تقترب من "تو-160" الروسية بشكل خطير... فيديو

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات بريطانية رافقت طائرتين استراتيجيتين بعيدتي المدى من طراز تو -160 في رحلة مخطط لها فوق بارنتس والبحر النرويجي وبحر الشمال.

كما أشارت الوزارة، مرت ق القاذفات الروسية فوق المياه المحايدة.

وأضافت وزارة الدفاع أنه "في مراحل معينة من الطريق، رافقت حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية مقاتلات يوروفايتر تايفون التابعة للقوات الجوية البريطانية".

ويظهر مقطع فيديو الرحلة، الذي تم تصويره من قمرة القيادة للطائرة توبوليف 160، اقتراب المقاتلات البريطانية، وهي تتحرك في دورات متوازية، من القاذفات الروسية. في مرحلة ما، لم تتجاوز المسافة عدة عشرات من الأمتار.

كما لوحظ ، "رافقت المقاتلة ميغ- 31 التابعة لاتحاد القوات الجوية والدفاع الجوي بالأسطول الشمالي القاذفات". يُظهر الفيديو أن المقاتلات الاعتراضية الروسية كانت مسلحة بصواريخ R-33 جو-جو.

وبحسب وزارة الدفاع، كانت مدة الرحلة حوالي 15 ساعة. قامت أطقم الطيران بعيدة المدى بإعادة التزود بالوقود في الجو.

تم التأكيد على أن أطقم الطيران بعيد المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

كما لاحظت وزارة الدفاع، يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية والفضائية وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.