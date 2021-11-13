مصدر يكشف ميزات منظومة "إس-550" الروسية

سيصبح نظام إس-550 الجديد المضاد للطائرات، الذي تم تطويره على أساس إس-500 "بروموتيي"، أول نظام دفاع مضاد للصواريخ وللدفاع الفضائي متحرك في العالم قادر على تدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بشكل فعال، حسب مصدران دفاعيان في المجمع الصناعي.

خلال مؤتمر عبر الهاتف في 9 نوفمبر تشرين الثاني، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو أن روسيا تطور نظامًا صاروخيًا جديدًا إس-550. لم يتم تقديم أي معلومات عنه.

حاليًا، لدى روسيا والولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخي متخصصة قادرة على إسقاط الرؤوس الحربية للصواريخ البالستية العابرة للقارات مع احتمال كبير، ولكن من النوع الثابت.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يجري تطوير النظام المتحرك الجديد كنسخة من نظام الدفاع الجوي إس-500 وسيتخصص في مهام الدفاع المضاد للصواريخ والفضاء. وقدرته على اعتراض الرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية بمدى مختلف، ولا سيما تلك العابرة للقارات، بالإضافة إلى أن أسلحة الهجوم الفضائي ستكون أعلى من إس-400 وإس-500، وكذلك أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية - THAAD و Aegis مع صواريخ SM-3Block llB "".

وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، مضيفا أن "تطوير النظام الجديد في مرحلة متقدمة".