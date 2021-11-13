"سو-75" ستكون "ضربة خطيرة" للولايات المتحدة في سوق السلاح بالشرق الأوسط

سيكون توريد المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-75" (Checkmate) إلى الشرق الأوسط بمثابة ضربة قوية للولايات المتحدة، حسب "Defense 24".

أشار المحللون إلى أنه في أوائل عام 2021، وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة من طراز "F-35 Lightning II" بقيمة 23 مليار دولار. ومع ذلك، فإن الجانب الأمريكي ليس في عجلة من أمره للوفاء بالجزء الخاص به من الصفقة، الأمر الذي يثير غضب السلطات الإماراتية.

وقال الخبراء: "إذا نجح دبلوماسيون من موسكو وحظيت سو-75 بتقدير قادة دول الخليج، فستكون هناك فرصة حقيقية لتطوير وإدخال سريع لـ سو-75 في الإنتاج. وستكون هذه أيضًا ضربة خطيرة أخرى لموقف الولايات المتحدة في المنطقة".