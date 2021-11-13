أكثر الطائرات العسكرية الروسية شعبية في الخارج

أجرى رئيس شركة "روستيخ" الحكومية سيرغي تشيميزوف مقابلة مع وكالات روسية عشية افتتاح معرض دبي للطيران 2021، تحدث فيها، على وجه الخصوص، عن الطائرات العسكرية الروسية التي تحظى باهتمام كبير في الشرق الأوسط.

بادئ ذي بدء، إنها سو-57، وهي المقاتلة الثقيلة من الجيل الخامس الوحيدة المعروضة للتصدير. مزاياها الرئيسية هي: الرؤية المنخفضة والسرعة العالية والحمل القتالي العالي والقدرة على المناورة. كما تحظى بشعبية أيضًا: المقاتلة الخفيفة متعددة الأغراض من طراز ميغ-35، والطائرة سو-35 متعددة الأغراض فائقة المناورة ونظيرتها سو-30، وطائرة النقل إيل-76إم دي-90أ وناقلة إيل-78إم-90أ.

وأشار سيرغي تشيميزوف إلى أنه "يمكن رؤية مزايا المقاتلات الروسية في معرض دبي للطيران أثناء العمل. وسيؤدي الفريق الجوي الروسي "روسكيي فيتيازي" (الفرسان الروس) أداء في برنامج الطيران". "الطائرات من هذا النوع هي مثال ممتاز على نجاح المنتجات الروسية في السوق الدولية".

يذكر أن إصدارات التصدير المعدلة من مقاتلة "سو-30" موجودة في خدمة الصين والهند وماليزيا وفيتنام وفنزويلا والجزائر. تلقت الصين 24 مقاتلة من طراز سو-35 في إطار عقد بقيمة 2.5 مليار دولار تم توقيعه في عام 2015، في عام 2018، تم توقيع عقد بقيمة ملياري دولار لتوريد 24 سو-35 مع مصر.