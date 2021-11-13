"روستيخ" تكشف عن إصدار محدود من "تشيك ميت" المتطورة... فيديو

ظهر فيديو جديد، اليوم السبت، على القناة الرسمية التابعة لشركة "روستيخ" الصناعية الروسية ومشروع "تشيك ميت"، يوضح أن توقيت الكشف عن مقاتلة "تشيك ميت" (Checkmate) يتزامن مع العرض الأول للمقاتلات الذي سيعقد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني في معرض دبي للطيران 2021.

يحتوي الفيديو على تلميحات إلى السمات الرئيسية والخصائص الفريدة للمقاتلة. حيث تتدفق الخطوط الذهبية لطائرة "كش مات" ذات المحرك الواحد التي تحوم بسلاسة على طول مخطط "حجر الفارس الأسود" في لعبة الشطرنج.

وفقًا لفلسفة المقاتلين الروس، يتم وضع "تشيك ميت" كقطعة شطرنج (الفارس) على لوحة الجغرافيا السياسية "كوحدة قتالية خفيفة للغاية وقيمة قادرة على تحديد نتيجة اللعبة".

تتمتع المقاتلة التكتيكية الخفيفة بمدى وسرعة وحمولة متميزة عن الطائرات التي من فئتها، فضلاً عن الخصائص الفريدة للمعدات الموجودة على متنها، والرؤية المنخفضة، وقدرتها على مواجهة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والواعدة.