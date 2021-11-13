وسائل إعلام: مروحية إيرانية تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج العربي... فيديو

حلقت مروحية عسكرية إيرانية في أقرب مكان ممكن من حاملة الطائرات الأمريكية إيسكس (LHD-2)، ودخلت مياه الخليج العربي، وفقًا لتقارير "تسنيم".

وقال البيان إن "مروحية تابعة للبحرية الإيرانية قامت برحلة استطلاعية عسكرية بالقرب من حاملة الطائرات اسكس (LHD-2) التابعة للبحرية الأمريكية الالمريكية ودخلت مياه الخليج الفارسي".

في السنوات الأخيرة، تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة. وهكذا، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فرضت الولايات المتحدة، على خلفية تصريحاتها حول رغبتها في العودة إلى المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي مع إيران، عقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين، اثنان منهم على صلة بعلاقات مع الحرس الثوري الإسلامي. كما تضمنت قائمة قيود وزارة الخزانة الأمريكية شركتين مقرهما إيران.