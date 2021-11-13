الصين تعرض "التنين الطائر" لأول مرة... فيديو

تم عرض الطائرة الصينية المسيرة WZ-7، والمعروفة أيضًا باسم (التنين الطائر)، لأول مرة في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء لعام 2021 في تشهاي.

السمة المميزة لهذه الطائرة المسيرة هي محيط الجناح المغلق.

يُذكر أن الطائرة المسيرة تم إنتاجها بكميات كبيرة وهي في خدمة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي. الغرض منها هو القيام بمهام استطلاع على علو شاهق.

وبحسب بيانات غير رسمية يمكن أن ترتفع إلى 18500 متر. في الوقت نفسه، يصل وزن الإقلاع إلى 7500 كغ، ووزن الحمولة لا يقل عن 650 كغ. سرعة الطيران القصوى 750 كم / ساعة. المدى - 7000 كم.

يمكن للطائرة المسيرة، المجهزة بأحدث المعدات، أن تحلق في الجو لفترة طويلة، وتقوم بدوريات في مناطق البحر والأراضي التي تهم الجيش الصيني.

في السنوات الأخيرة، تم إنشاء عدد كبير من الطائرات المسيرة المختلفة في الصين، على سبيل المثال، بالإضافة إلى WZ-7 تم عرض طائرة الصواريخ WZ8 والنموذج الأولي للطائرة CH-6 التي يتم إنشاؤها، وهي قادرة على أداء كل من الاستطلاع والهجوم.

في الإصدار الأخير، يمكنها حمل ما يصل إلى 2000 كغ من الحمولة ومهاجمة الأهداف الواقعة على مسافة 4500 كم. سرعة الطيران القصوى 800 كم / ساعة.