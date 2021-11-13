الدفاع الروسية: النشاط العدواني للناتو يمثل تهديدا لأمننا الإقليمي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، رصد طائرات استطلاع أمريكية في منطقة البحر الأسود ومرافقة 4 طائرات للناتو فوق البحر الأسود، مشددة على أن "النشاط العدواني" لحلف شمال الأطلسي يمثل "تهديدا" للأمن الإقليمي.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت إنه "تم رصد طائرات استطلاع أمريكية في منطقة البحر الأسود ومرافقة 4 طائرات استطلاع تابعة للناتو فوق البحر الأسود"، مضيفة أن "السفن الأمريكية وطائرات الاستطلاع التابعة للناتو نقلت أنشطتها إلى شمال غرب البحر الأسود".

وتابعت الوزارة في بيانها: أن "النشاط العسكري العدواني للولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى في منطقة البحر الأسود يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة "روسيا 24" بأنه "لا حاجة لتصعيد التوترات في البحر الأسود".

ونوه بوتين إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو تجريان تدريبات غير مقررة في البحر الأسود، مشيرا في نفس السياق إلى أن وزارة الدفاع الروسية اقترحت أيضا إجراء تدريبات غير مقررة في نفس المياه، وقال بوتين: "لكنني أعتقد أن هذا غير معقول، وليس هناك حاجة لتصعيد التوترات هناك بشكل إضافي".

وأضاف بوتين أن "روسيا لن تفعل أي شيء أكثر من "مرافقة الطائرات والسفن (الأجنبية)".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن محطات الرادار التابعة للقوات المسلحة الروسية تمكنت خلال الــ24 ساعة الأخيرة من رصد ست طلعات قامت بها طائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسي في المجال الجوي فوق مياه البحر الأسود.