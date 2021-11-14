حوادث غريبة ومضحكة أثناء لقاء الطيارين السوفييت والأمريكيين في الجو

غالبًا ما كانت المواجهات الجوية بين الطيارين السوفييت والأمريكيين خلال الحرب الباردة مصحوبة بحوادث غريبة وطريفة. تحدث موقع (TAGC) عن بعض الحوادث اللافتة للنظر.

يحكي المقال عن المهام الجوية للمقاتلات الاعتراضية Douglas F3D Skyknight (بعد عام 1962 سمّيت F-10). كانت هذه المقاتلة التي تعمل في جميع الأحوال الجوية في خدمة البحرية الأمريكية وسلاح مشاة البحرية منذ أواخر الأربعينيات. خلال الحرب الباردة، تم تحويل عشرات المقاتلات إلى طائرات حرب إلكترونية. على وجه الخصوص، قامت أطقم Skyknight بمهام جمع المعلومات الاستخبارية على أنظمة الرادار الموجودة في الصين وكوريا الشمالية والشرق الأقصى السوفيتي.

بقيت الطائرات الأمريكية في الفضاء الدولي ولم تنتهك حدود الدولة. لذلك، فإن طياري طائرات ميغ السوفيتية، الذين تم إرسالهم إلى الجو لمقابلة الضيوف غير المدعوين، تصرفوا بشكل ودي للغاية. على سبيل المثال، تستشهد البوابة بذكريات طيار سلاح الجو الأمريكي السابق، تشاك هاوسمان، حول أحد هذه الاعتراضات السلمية. قال إن طياري Skyknight صوروا نظرائهم السوفييت بكاميرا صغيرة، وأذهلهم رد السوفييت على ذلك.

وقال هاوسمان مندهشا: "قال الروس في الراديو: "إنهم يلتقطون صوراً لنا. ماذا يجب القيام به؟" فأجاب المراقب الروسي مازحاً: "ابتسموا"، من كان يظن أن الروس يتمتعون بروح الدعابة".

في الوقت نفسه، لم يكن طيارو البلدان الأخرى - الصين وكوريا الديمقراطية - يتميزون بمثل هذا الود.

غير أن حادثة أخرى مثيرة للفضول غريبة تسببت في فضيحة في أجهزة المخابرات الأمريكية.

في نهاية عام 1965، قام طيارو إحدى طائرات الحرب الإلكترونية Skyknight بتزيين خزانات الوقود الخاصة بطائرتهم برسوم باللغة الروسية. كتب عليها: "انضم إلى سلاح مشاة البحرية الأمريكي".

كانت هذه الطائرة هي التي ذهبت في مهمة استطلاع باتجاه فلاديفوستوك. وفقًا لمذكرات الطيارين الأمريكيين، فإن النص لم يفاجئ الجيش السوفيتي فقط، بل كانت أجهزة المخابرات الأمريكية مندهشة أيضا.

سببت الكتابة على خزانات الوقود ضجة كبيرة في واشنطن. تساءلت وكالة الأمن القومي: "ما الذي يجري؟".

وبينما كانت أجهزة المخابرات الأمريكية تدرس ما حدث، كانت الطائرة الأمريكية المزينة برسومات بالروسية قد شرعت في رحلة ثانية. لكنهم لم يعيدوها، فقط أعطوا تعليمات صارمة "بطلاء هذا الشيء اللعين" عند عودتها.