إسبانيا تغير رأيها بشأن شراء مقاتلات "إف-35"

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع أن إسبانيا ليس لديها خطط لشراء طائرات "F-35" من الولايات المتحدة ولا تزال ملتزمة ببرنامج الطائرات المقاتلة الأوروبي المستقبلي "FCAS".

وقال المتحدث: "الحكومة ليس لديها ميزانية للمشاركة في أي مشروع آخر بالإضافة إلى المشروع الحالي. نستبعد شراء F-35. التزاماتنا الاستثمارية في FCAS".

Spain’s Ministry of Defense denies interest in the F-35 https://t.co/zlH13gDcAX pic.twitter.com/NbY7D9tqhO — Defense News (@defense_news) November 9, 2021

يذكر أن تقريرًا صدر، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، في مجلة الأعمال الفرنسية Challenges، نقلاً عن محلل في "Jane's"، أشار إلى أن إسبانيا قد تكون مهتمة بشراء مقاتلة F-35 من الولايات المتحدة، وحتى ذكر "طلب المعلومات" الرسمي لمدريد كجزء من صفقة محتملة.