مجلة تقارن بين الأداء القتالي للمقاتلة الروسية "سو-25" والأمريكية "أ-10"

غالبًا ما يقارن الخبراء "سو-25" الروسية بالطائرة الأمريكية "A-10"، لكنهم في الوقت نفسه يتجاهلون بعض الفروق الدقيقة في التشغيل واستخدامهما القتالي.

تحدث المحلل تشارلي جاو عن هذه الفروق في مادته لمجلة "ناتشونال إنترست".

أظهرت تجربة الحرب في أفغانستان أن أنظمة "سو-25" كانت عرضة للنيران الأرضية عند القيام بمهام على ارتفاعات منخفضة. كان من الضروري إضافة المزيد من الدروع والمحركات لزيادة صمود الطائرة، ولكن تمت التضحية بالسرعة.

نتيجة لذلك، بذلت محاولات لتحديث "سو-25" الأولى كانت "سو-25تي"، وهي إصدار يهدف إلى تحسين القدرات المضادة للدبابات لسابقتها. لتحقيق هذا الهدف، تم تثبيت أنظمة شكفال وميركوري الكهروضوئية على "سو-25تي"، سمح هذا للطائرة باكتشاف وتتبع الأهداف من مسافات أكبر بكثير. وتوجد مجمعات مماثلة في A-10C الأمريكية.

نتيجة لعدد من التحديثات، حصلت "سو-25" على مجموعة موثوقة من التعديلات الحديثة القائمة على الأسلحة الموجهة بالليزر، بينما بقيت طائرة "A-10C" في مستواها الأصلي، مع التركيز على الأسلحة وإيصال الأسلحة الدقيقة الكهروضوئية.