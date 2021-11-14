"روس أوبورون إكسبورت": نحو 50 % من صادرات الأسلحة الروسية تذهب إلى الشرق العربي

أعلن ألكسندر ميخيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" أن تجارة الأسلحة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقرب نصف طلبات التعاون العسكري التقني الروسي، والتي تزيد عن 52 مليار دولار، ولا توجد شروط مسبقة لتغيير جدي في هذا الرقم اليوم.

وقال ميخيف للصحفيين في اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2021 في الإمارات العربية المتحدة: "تقليديًا، يبلغ دفتر الطلبات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو نصف إجمالي سجل الطلبات لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ويتجاوز 52 مليار دولار" .

وأكد أنه لا توجد شروط مسبقة لإجراء تغيير جدي في ميزان هذا المؤشر اليوم.