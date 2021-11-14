بدء تصنيع مقاتلة الجيل الخامس "تشيك ميت"

بدأ العمل على إنتاج عدة نماذج أولية لأحدث مقاتلة من الجيل الخامس "تشيك ميت" في وقت واحد في منطقة كومسومولسك شرقي روسيا.

وقال رئيس شركة الطائرات المتحدة (وهي جزء تابعة ل"روستيخ") يوري سليوسار للصحفيين، اليوم الأحد: "في المصنع الواقع في كومسومولسك على أمور، بدأ العمل في تجميع العديد من مقاتلات تشيك ميت في نفس الوقت".

وقال مصمم شركة "سوخوي" (جزء من United Aircraft Corporation التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، ميخائيل نيكيتوشكين إن المقاتلة ستتلقى محرك المعدل المنتج "117"، (AL-41F1).

في غضون ذلك، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن روسيا تعول على اهتمام زملائها من الشرق الأوسط بمقاتلة الجيل الخامس "تشيك ميت" ذات المحرك الواحد.

وقال مانتوروف في معرض دبي للطيران في يوم افتتاحه: "هنا نعرض أيضا مروحيات مي-28إم إيه وكا-52كي ومقاتلة تشيك ميت، مقاتلتنا الجديدة ، التي عرضناها في ماكس (المعرض الجوي في جوكوفسكي بالقرب من موسكو) هذا العام. هذا هو العرض الأول لها في الأسواق الخارجية، وبالضبط في الإمارات - نحن نتطلع إلى هذا السوق".

ويقام معرض دبي للطيران في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وستقدم روسيا عدة عروض أولية في وقت واحد في معرض دبي للطيران 2021.