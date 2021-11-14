بمحركات روسية... أول رحلة لطائرة "ام اس-21" خارج البلاد

وأفادت شركة الطائرات المتحدة أن الطائرة حلقت لمدة 10 دقائق قبل أن تعود إلى مكان إقلاعها، وقاد الطائرة طياران اختباريان تابعان لشركة إيركوت، فاسيلي سيفاستيانوف وأندريه فوروبييف.

تضمنت الرحلة التوضيحية عددًا من العناصر التي توضح إمكانيات الخطوط الملاحية المنتظمة: صعود سريع إلى ارتفاع 800 متر، والانعطاف مع الصعود والنزول، والانزلاق بزاوية 45 درجة وسرعة لا تقل عن 210 كم/ ساعة، والانحناء بزاوية 45 درجة. زائدة 2g، ممر على ارتفاع 100 مللي ثانية أرجوحة ترحيب لزوار المعرض.

الان طائرة Irkut MC 21 الروسية في الاستعراض pic.twitter.com/yUqW58nEoC — Ahmed Banca (@FCyrenaica) November 14, 2021

وقال سيرغي تشيميزوف المدير العام لشركة "روستيخ": "نحن نعزز شراكتنا مع دول الشرق الأوسط. وهذا لا ينطبق فقط على توريد المعدات العسكرية - أكثر من 30٪ من محفظتنا من الطلبات من خلال روس أوبورن إكسبورت تأتي من هذه المنطقة - ولكن أيضًا على تطوير التعاون في المجال المدني. تقدم روستيخ هذا العام في معرض دبي للطيران عددًا قياسيًا من المنتجات الجديدة. سيتم عرض طائرة الركاب إم إس-21 المزودة بمحركات PD-14 الروسية لأول مرة في الخارج، ونسخة رجال الأعمال Superjet Aurus والجيل الخامس من طائرات Checkmate. جلبنا أيضًا مروحيات مدنية كا-226 تي إلى المعرض بنسخ مختلفة وعسكرية وكا-52، ومي-28إن إيه. سيتم تقديم جميع العناصر الجديدة "مباشرة" حتى تتاح الفرصة للشركاء الأجانب، للتعرف بشكل أفضل على تقنيتنا".