روسيا تزود ميانمار بأنظمة الدفاع الجوي "بانتسير-إس1"

أعلن دميتري شوغاييف، مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، لوكالة "سبوتنيك" في معرض دبي للطيران 2021، أن روسيا ستزود وزارة الدفاع الميانمارية بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ "بانتسير-إس1" في عام 2023.

تم توقيع عقد توريد نظامي صواريخ ومدافع من طراز "بانتسير-إس1" في يناير/كانون الثاني 2021.

وقال شوغاييف: "تسليم (منظومتين للدفاع الجوي) متوقع مبدئيًا في عام 2023".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد وقع مع ميانمار على اتفاقية لتزويد ميانمار بأنظمة الدفاع الجوي "بانتسير-إس1"، في يناير، خلال زيارة له إلى هناك.