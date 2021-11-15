روسيا مستعدة لمساعدة تركيا في تطوير محرك لمقاتلة من الجيل الخامس

أعلن دميتري شوغاييف، مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا الاتحادية، أن روسيا مستعدة لمساعدة تركيا في إنشاء محرك لمقاتلة وطنية من الجيل الخامس في حالة طلب أنقرة.

وقال شوغاييف، اليوم الاثنين، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لدى تركيا أيضًا برنامجها الخاص لإنشاء مقاتلة من الجيل الخامس، ما يسمى TFX. وبحسب ما أعرفه، يوجد صعوبات بشأن تطوير المحرك - سنساعد إذا تقدموا بطلب".

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لشوغاييف، فإن تركيا، التي لم تحصل على مقاتلات F-35 من الولايات المتحدة بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، قد تكون مهتمة بالطائرة الروسية "سو-35"، وكذلك "سو-57". في الوقت نفسه، أشار إلى أن توريد طائرات سوخوي من الجيل الخامس يتم فقط للقوات الجوية الروسية.

في وقت سابق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك لوكالة "سبوتنيك" إن أنقرة لا تستبعد إمكانية شراء سو-35 وسو-57، لكن الأولوية هي تطوير مقاتلاتها من الجيل الخامس.

بدوره، قال المدير العام لشركة الطيران التركية الرائدة TUSAŞ، تيميل كوتيل، للوكالة إن المقاتلة الوطنية التركية ستقوم بأول رحلة لها في عام 2025، وفي عام 2029 من المقرر تسليمها للقوات المسلحة في البلاد.