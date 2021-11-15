تزويد "تيرميناتور" بقذائف ذكية لمكافحة الطائرات المسيرة الصغيرة

أعلن المصمم العام للشركة المطورة "بريبور"، أوليغ تشيزفسكي، أن الذخيرة الذكية عيار 30 ملم مع التفجير عن بعد المصممة للمركبات القتالية لدعم المشاة ستكون قادرة على إسقاط مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك الطائرات الصغيرة المسيرة.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "يتمثل الاتجاه العالمي في تطوير المدفعية وقاذفات القنابل من العيار الصغير اليوم في إنشاء ذخيرة مجهزة بمجمعات تفجير عن بعد، بفضلها تزداد فعالية ضرب أهداف أرضية وجوية صغيرة الحجم: القوى العاملة الخطرة بالدبابات والطائرات المسيرة، بما في ذلك الصغيرة. لقد أكملنا تطوير مجمع تفجير يتم التحكم فيه عن بعد لمركبة دعم دبابات (تيرميناتور)".

وأشار تشيزفسكي إلى أن استخدام هذا المجمع يوفر تفجيرًا جويًا عالي الدقة للذخيرة في نقطة معينة بالنسبة للهدف ويجعل من الممكن مضاعفة فعالية أنظمة المدفعية بسبب زيادة كبيرة في فعالية عمل التجزئة (حتى 4 -5 مرات) وزيادة مضاعفة في دقة تفجير قذيفة.

وأضاف: "المخطط المعتمد لا يتطلب تعديل المدفعيات، وهي ميزة أساسية فيما يتعلق بالطرق الأخرى الممكنة لبرمجة الصمامات. لقد اجتاز هذا المجمع مرحلة الاختبارات الأولية ونقل إلى اختبارات الحكومية".