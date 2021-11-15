"روستيخ" تعرض نسخة غير عادية من مقاتلة "تشيك ميت"... فيديو

أصدرت الشركة الحكومية "روستيخ" فيديو يظهر فيه نسخة غير عادية مسيرة من مقاتلة "تشيك ميت" من الجيل الخامس لأول مرة.

يوضح الفيديو رسومات الكمبيوتر مع الاستخدام القتالي لـ Chekmate؛ في إحدى اللقطات، تقترب "تشيك ميت" من ذيل مقاتلة أمريكية من طراز F-35. وتظهر لقطات أخرى طائرة تحلق على ارتفاع منخفض فوق مجموعة من مقاتلات F-16 وF-4 أمريكية الصنع في المطار، وتثير سحابة من الغبار.

في مرحلة ما، تظهر نسخة مسيرة من الطائرة على الفيديو، ولها نفس شكل المقاتلة المأهولة، ولكنها خالية تمامًا من قمرة القيادة للطيار، مما يترك انطباعًا غير عادي للغاية على المشاهد.

تم تصميم الطائرة التكتيكية الخفيفة Checkmate في مكتب "سوخوي" للتصميم التابع لشركة بناء الطائرات المتحدة (جزء من "روستيخ") تم تصميم مقاتلة الجيل الخامس ذات المحرك الواحد في روسيا على الأساس العلمي والتقني الذي تم الحصول عليه أثناء تطوير "سو-57".

تم عرض الطائرة لأول مرة في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في يونيو/حزيران في "ماكس-2021". من المخطط أن تقلع الطائرة في عام 2023.