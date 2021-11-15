"روستيخ" الروسية تكشف النقاب عن نسخة "تشيك ميت" من دون طيار... فيديو

كشفت شركة "روستيخ" الروسية عن تعديل الطائرة التكتيكية الخفيفة من الجيل الخامس "تشيك ميت" التي طورتها شركة "سوخوي" التابعة لمؤسسة الطائرات المتحدة.

تم عرض نسخة من الطائرة بدون طيار في مقطع فيديو جديد نُشر اليوم على قنوات "يوتيوب" التابعة لشركة "روستيخ" وشركة الطائرات المتحدة، وتم الحديث عن مزايا طائرات الجيل الخامس وفلسفة المشروع.

تم تصميم الطائرة التكتيكية الخفيفة "تشيك ميت" في مكتب "سوخوي" للتصميم التابع لشركة بناء الطائرات المتحدة (جزء من "روستيخ") تم تصميم مقاتلة الجيل الخامس ذات المحرك الواحد في روسيا على الأساس العلمي والتقني الذي تم الحصول عليه أثناء تطوير "سو-57".

تم عرض الطائرة لأول مرة في معرض "ماكس-2021" الجوي في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في يونيو/ حزيران. من المخطط أن تقلع الطائرة في عام 2023.