تدمير مروحية "مي-35" إثيوبية بصاروخ مضاد للطائرات... فيديو

تمكنت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من تدمير مروحية الدعم الناري من طراز مي-35 التابعة للقوات الجوية الإثيوبية، الأسبوع الماضي.

ظهرت لقطات فيديو من منطقة القتال على الشبكات الاجتماعية. وهي تظهر طائرتين تحلقان على ارتفاع منخفض فوق منطقة جبلية.

في هذه اللحظة، تمت مهاجمة "الدبابة الطائرة"، كما يُفترض، بصاروخ من مجمع محمول، يعتقد "ستريلا" أو "إيغلا"، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

سقطت المروحية المحترقة على الفور على الأرض. بعد لحظات قليلة، بدأت سحابة كثيفة من الدخان الأسود ترتفع فوق المكان الذي سقطت فيه. لم يكن لدى الطيارين على متن الطائرة أي فرصة تقريبًا للخروج بالنظر إلى مدى سرعة تطور الأحداث.