الصين: السلاح الروسي الجديد لم يترك لأمريكا أي فرصة

قال كبير المصممين في معهد شنيانغ لصناعة الطيران، وانغ يونغ تشينغ، ، إن الصاروخ "ليتشينكا ام دي" الفرط صوتي، المصمم لمقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس، سيلعب دورا كبيرا في زيادة القوة القتالية للقوات الجوية الروسية.

وأشار وانغ تشينغ إلى أن "روسيا تولي اهتماما كبيرا لتقليل فاعلية أنظمة القتال للعدو وهزيمة مواقعه الرئيسية. يتم إنشاء صواريخ جو - جو بعيدة المدى لتدمير الرادارات الطائرة والطائرات الصهريجية. تم تطوير صواريخ جديدة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى للمعارك الجوية. في الوقت نفسه، يتم تطوير ذخيرة من فئتي "جو-جو" و "جو-أرض" بالتوازي، دون تغيير التركيز على أي منهما. والحمل القتالي الكبير للطائرات الجديدة يجعل من الممكن تجهيزها بصواريخ للمعارك في الجو ولضرب أهداف أرضية"، وفق صحيفة "ذا بيبر" المحلية.

وأضاف أنه "لا تزال أسلحة جديدة للطائرات الروسية قيد التطوير، ولم يتم إجراء اختبارات الطيران بعد ولم يتم الكشف عن خصائص "اليرقة" (هذا هو اسم أعمال التطوير). ومع ذلك، هناك سمتان رئيسيتان معروفتان للصاروخ. أولا، هذه هي التجربة الأولى في تطوير سلاح خصيصًا للطائرة Su-57 - سيتم وضع Larchinka-MD في المقصورات الداخلية للطائرة، وبالتالي لن يؤثر على تخفيها. ثانيا، سيسمح المحرك النفاث الجديد للصاروخ بتطوير سرعة تصل إلى خمسة ماخ، مما سيقلل من الوقت الذي يستغرقه لضرب السفن السطحية الكبيرة بأكثر من النصف.

وتابع "سيؤدي الجمع بين طائرة التخفي والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى زيادة قوة الضرب لـ"سو-57" بشكل كبير ويسمح لها بالاقتراب من الهدف على مسافة أقرب".

3 مزايا فريدة للمقاتلة الروسية "سو-57"

تمنح أنظمة تتبع الرادار المثبتة على متن أحدث مقاتلة روسية من الجيل الخامس "سو-57" الطائرة ميزة فريدة في القتال. تم سرد مزايا الطائرة في موقع "أي رياكتر".

ستتولى الدفعة الأولى من أحدث الرادارات مهام قتالية كجزء من قوات الفضاء الروسية في المستقبل القريب. وفقًا للخبراء، تتفوق المقاتلات بشكل كبير في خصائصها على المقاتلات النظيرة. يسمح النظام بالعثور بشكل فعال على الأهداف الجوية والأهداف الأرضية والسطحية. يحتوي هوائي الصفيف المرحلي النشط المثبت على ألف ونصف من الوحدات النمطية لاستقبال ونقل البيانات.

ركز المؤلفون أيضًا على قدرة المقاتلة على المناورة وقوتها. عند تصميم بدن الطائرة، تم استخدام سبائك من الطبقات المركبة مع حشو مقوي. بفضل هذا، أصبحت "سو-57" مناورة وقوية.

تسمح الأنظمة الخاصة لنقل المعلومات وتبادلها أثناء العمليات القتالية للطائرة بالعمل كلاعب قيادي ووحيد. تجعل المعدات الخاصة من الممكن ضبط نيران أنظمة الدفاع الجوي، وتحديد الأهداف البرية والجوية. كل هذه المؤشرات تزيد من كفاءة المقاتلة وتقلل من مخاطر الخسائر.