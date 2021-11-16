"روس أوبورون إكسبورت" الروسية تتلقى طلبات لتوريد طائرات بنحو 3 مليارات دولار

أعلن المدير العام للشركة الروسية الحكومية لتصدير السلاح "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تلقت طلبات من عملاء أجانب، لتوريد طائرات ومعدات طيران، تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار أمريكي.

وقال ميخييف، على هامش مشاركته في معرض دبي للطيران 2021، لوكالة "سبوتنيك": "تلقت روس أوبورون إكسبورت طلبات من عملاء أجانب، لتوريد طائرات ومروحيات وطائرات من دون طيار، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار دولار".

ووفقاً لميخييف، فإنه في معرض دبي، تم التأكيد على الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا الطيران الروسي، ولا سيما الطائرات المقاتلة والمروحيات.

وأضاف: "خلال معرض دبي للطيران - 2021، قامت روس أوبورون إكسبورت بتوقيع عقود لتوريد معدات طيران، تزيد قيمتها عن 1.3 مليار دولاراً. وتتضمن طائرات مقاتلة، وطائرات هليكوبتر، وطائرات من دون طيار، ومحركات".

ونوه مسؤول الشركة الحكومية الروسية لتصدير السلاح، إلى أنه ولأسباب موضوعية، "لا يمكن الإفصاح عن أسماء الدول" المعنية بشراء هذه المعدات.

وتنعقد فعاليات "معرض دبي للطيران 2021"، في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/ كانون الثاني الجاري؛ وتنظم "روس أبورون إكسبورت"، خلاله، عرضا لأحدث الطائرات المسيرة الروسية، الاستطلاعية والهجومية.