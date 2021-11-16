الإمارات تعلن عن صفقة عسكرية كبرى مع كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، نيتها شراء منظومة دفاع جوي كورية جنوبية.
تعتزم وزارة الدفاع الإماراتية الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية (MSAM) التي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطني، موضحاً أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 12.9مليار درهم) pic.twitter.com/gzE2kYpYsI— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) November 16, 2021
وحسب وزارة الدفاع الإمارتية، فالصفقة تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار.
وقالت الوزارة إن صفقة الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية (MSAM)، تشكل"إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية".
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