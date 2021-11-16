الإمارات تعلن عن صفقة عسكرية كبرى مع كوريا الجنوبية

تعتزم وزارة الدفاع الإماراتية الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية (MSAM) التي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطني، موضحاً أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 12.9مليار درهم) pic.twitter.com/gzE2kYpYsI