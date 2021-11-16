معلومات عن مدرعات "بي إم بي 2" الروسية

تمتلك روسيا ثالث أضخم قوة مدرعات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتعد المدرعات الروسية واحدة من أكثر المركبات العسكرية انتشارا حول العالم بفضل كفاءتها العالية وقدرتها على العمل في جميع الأجواء.

وتعد مدرعات "بي إم بي 2 إم" واحدة من المدرعات الروسية التي تم تصميمها لتجهيز وحدات المشاة المحمولة في مركبات غير مدرعة لتوفر لها ظروف نقل وتسليح وحماية أفضل في ساحات القتال، بحسب تقرير لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي عن المدرعات الروسية ، الذي أشار إلى أنها مصممة للعمل على اليابسة وعبور الموانع المائية إضافة إلى إمكانية نقلها إلى ساحات القتال بواسطة الطائرات.

وتم تطوير نسختين من المدرعة أحدهما يحمل الرمز "إس بي 4 - 2" وهو مخصص لمواجهة جنود العدو، والثاني يحمل الرمز "إس بي 4 - 3" وهو مخصص للعمل بالقرب من الطرق التي يمكن أن تستخدمها دبابات العدو.

© Sputnik . ELIA BITALEV مدرعات بي إم بي 2 الروسية

ويتميز النوع الأول من المدرعة الروسية بأنه مجهز بتسليح يشمل مدفع رشاش عيار 30 ملم وقاذف قنابل آلي مثبت على البرج بمدى يتجاوز 1.7 كيلومتر.

كما يتم تجهيز هذه النسخة بقاذف صواريخ موجهة مضادة للدبابات من الجيل الثاني لتتمكن من حماية نفسها في حالة تعرضت لهجوم من دبابات العدو.

أما النوع الثاني المصمم للعمل بالقرب من طرق الدبابات فيتم تجهيزه بنظام تصويب متعدد القنوات ونظام مخصص لدقة التصويب يمنح المدرعة قدرة على تحديد الهدف والتصويب عليه بدقة عالية حتى في وضع الحركة.

ويتم تجهيز هذه النسخة بنظام كشف عن الدبابات بمدى يصل إلى 5 آلاف متر تنخفض إلى 3 آلاف متر ليلا.

وتمتلك هذه النسخة صواريخ يمكنها تعقب الهدف عن طريق البصمة الحرارية مثبت أعلى البرج ويمكن إطلاقها في وضع الثبات أو الحركة على السواء.

وأصبحت النسخ المطورة التي تتحرك على إطارات أكثر قدرة على المناورة وأسرع وأكبر حمولة وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات.

ما هي المواصفات الفنية لمدرعات بي إم بي 2؟

يتكون طاقم المدرعة "بي إم بي 2" من 3 أفراد ويمكنها نقل 7 حنود وتصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة على الطرق السريعة كما يمكنها عبور الموانع المائية بسرعة تصل إلى 7 كيلومترات في الساعة.

ويمكن للمدرعة الروسية "بي إم بي 2" أن تقطع مسافة 600 كيلومتر دون التزود بالوقود.

ويعد المدفع الرشاش عيار 30 ملم بـ 500 طلقة ومدفع آخر عيار 7.62 ملم بألفي طلقة من أهم الأسلحة التي تحملها المدرعة.

© Sputnik الدبابة تي - 14 "أرماتا"

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