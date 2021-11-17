السفير الأرميني لدى موسكو: الوضع متوتر على حدودنا ولم نطلب مساعدة موسكو

أعلن السفير الأرميني لدى روسيا، فاردان توغانيان، أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان متوتر للغاية وبلاده لم تطلب رسميا المساعدة من موسكو.

وجاءت تصريحات السفير الأرميني لدى موسكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: " الوضع غير عادي قامت القوات الأذربيجانية أمس بغزو المنطقة الخاضعة لسيادتنا ووقعت معارك على طول الحدود الجنوبية الشرقية وهناك ضحايا وعربات مدرعة".

وأشار إلى أن يريفان على اتصال بموسكو عبر القنوات الدبلوماسية قائلا "أبلغنا زملاءنا وكان هناك بيان من قبل مجلس الأمن والاتصالات جارية، ولكن لم يكن هناك حتى الآن نداء رسمي للمساعدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، وقوع 12 من جنودها أسرى في معارك على الحدود مع أذربيجان، فيما قال سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، إن الوضع على حدود بلاده مع أذربيجان خطير.

وبعد ساعات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزيري دفاع البلدين.