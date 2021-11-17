ما هي سفن الإنزال البرمائية وما أهميتها العسكرية؟... أمريكا تمتلك أضخمها وروسيا أسرعها

تمثل سفن الإنزال البرمائية نوعا من السفن الحربية التي تمتلك القدرة على العمل في المياه الضحلة لإنزال الجنود والدبابات والمدرعات على شواطئ العدو القريبة من منطقة العمليات الحربية.

ويمكن الاعتماد على تلك السفن في وضع الخطط الخاص بالهجوم على العدو من اتجاه البحر والتسلل إلى عمق أراضيها في وقت قياسي، بحسب تقرير عن سفن الإنزال لموقع "نيفي ميل" الأمريكي.

وتوجد أنواع مختلفة من سفن الإنزال الهجومية، أضخمها السفن المخصصة لحمل المروحيات بأنواعها المختلفة ويطلق عليها البعض حاملات طائرات صغيرة لأنها مصممة لهبوط وإقلاع الطائرات ذات الإقلاع العمودي والمروحيات.

ويمكن الاعتماد على هذا النوع في توفير قوة دعم جوي للقوات المحاربة على الشواطئ القريبة دون الحاجة للمروحيات الموجودة في القواعد الجوية البعيدة عن ميدان القتال.

ما هي أضخم 10 سفن إنزال هجومية في العالم؟

تعتمد قوة سفن الإنزال البرمائية على عدة عوامل منها قدراتها الهجومية وما تحمله من طائرات وعدد الجنود التي يمكنها نقلها إلى شواطئ العدو وحجم العتاد العسكري الذي تحمله.

وتصنف بعض التقارير عدد من سفن الإنزال البرمائية ضمن أضخم السفن من هذا النوع في العالم، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.

ورغم وجود تصنيفات منشورة عن تلك السفن، إلا أن التصنيفات العالمية تختلف من وقت لآخر وفقا لما يتم تطويره من سفن موجودة في الخدمة أو ما يتم بنائه من سفن جديدة.

ويضاف إلى ذلك أن التصنيفات تتم وفقا للبيانات النظرية المعروفة عن كل سفينة، لكن اندلاع الحروب يمكن أن يغير تلك التصنيفات نتيجة نجاح بعض السفن وإخفاق أخرى في تحقيق أهدافها العسكرية.

1- سفينة الإنزال "أمريكا"

سفينة إنزال أمريكية دخلت الخدمة عام 2014 ويتكون طاقمها من 1060 بحارا، ويمكنها نقل نحو 1700 بحار.

طولها 257 مترا وعمق الغاطس ويصل وزنها بكامل حمولتها إلى 45 ألف طن.

ويمكنها حمل مروحيات متنوعة وطائرات ثابتة الأجنحة مثل "إف 35" ذات القدرة على الهبوط والإقلاع عموديا.

2- سفينة الإنزال "واسب"

سفينة إنزال أمريكية دخلت الخدمة عام 1989 ويتكون طاقمها من ألف و208 بحارا وطولها 253 مترا ويصل وزنها بكامل حمولتها إلى 41 ألف و150 طن.

يمكنها نقل 1900 جندي وعشرات المركبات العسكرية وتحمل أنواع مختلفة من المروحيات.

3- السفينة "تايب 075"

سفينة إنزال صينية دخلت الخدمة عام 2021 ويتكون طاقمها من ألف بحار ويمكنها أن تنقل 1200 جندي.

يصل طول السفينة إلى 250 مترا ووزنه بكامل حمولتها إلى 35 ألف طن، ويمكنها حمل مروحيات، إضافة إلى عشرات الدبابات.

© AP Photo / Mark Schiefelbein المدمرة الصينية تايب 055

ويمكن أن ترتفع الحمولة القصوى للسفينة الصينية من الجنود إلى 1800 جندي، إضافة إلى الطاقم.

4- السفينة "كانبرا"

هي سفينة برمائية هجومية تابعة للبحرية الملكية الأسترالية دخلت الخدمة عام 2014.

يتكون طاقم السفينة من 208 بحارا ويمكنها حمل ألف و125 جندي.

ويصل وزن السفينة بكامل حمولتها إلى 27 ألف و500 طن.

وتستطيع السفينة حمل عشرات الدبابات إضافة إلى مروحيات، ويصل طولها إلى 231 مترا.

5- السفينة "خوان كارلوس الأول"

سفينة إنزال إسبانية دخلت الخدمة عام 2010 ويتكون طاقمها من 261 بحار وطولها 232 مترا.

يصل وزن السفينة بكامل حمولتها إلى 27 ألف طن ويمكنها نقل 900 جندي إضافة إلى عشرات الدبابات ومروحيات.

6- سفينة الإنزال "ميسترال"

هي سفينة إنزال فرنسية دخلت الخدمة عام 2006 ويتكون طاقمها من ألف و60 بحارا ويمكنها نقل ما بين 450 إلى 900 جندي، إضافة إلى عشرات الدبابات.

Topwar/Youtube ميسترال

يصل وزن السفينة بكامل حمولتها إلى 21 ألف و300 طن وطولها 199 مترا، وهي مصممة لهبوط وإقلاع الطائرات.

7- سفينة الإنزال "دوكدو"

هي سفينة إنزال تصنعها كوريا الجنوبية دخلت الخدمة عام 2007 ويصل طولها إلى 199 مترا ويتكون طاقمها من 450 بحار.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi سفن حربية يابانية أثناء عرض عسكري للأسطول الياباني

ويمكن للسفينة حمل 700 جندي و10 دبابات و7 مدرعات إضافة إلى المروحيات والطائرات المخصصة للهبوط والإقلاع العمود.

ويصل وزن السفينة بكامل حمولتها إلى 18 ألف و860 طن.

8- سفينة الإنزال "إتش إم إس أوشن"

سفينة إنزال بريطانية دخلت الخدمة عام 1998 عدد طاقمها يتجاوز 200 بحار وطولها 208 أمتار.

يمكن للسفينة أن تنقل ما بين 480 إلى 800 جندي وعشرات المدرعات إضافة إلى الطائرات ذات الإقلاع العمودي والمروحيات.

ويصل وزن السفينة بكامل حمولتها إلى 21 ألف و760 طن.

9- السفينة "أوزمو"

هي سفينة متعددة المهام تعد من أضخم سفن البحرية اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية ويصل طولها إلى 248 مترا.

دخلت الخدمة عام 2015 ويمكنها نقل 400 جندي ومصممة لهبوط وإقلاع المروحيات والطائرات ذات الإقلاع العمود والإقلاع القصير مثل "إف 35 بي" و"في - 22 أوسبري".

ويصل وزن السفينة بكامل حمولتها إلى 27 ألف طن، ويمكن اعتبارها حاملة طائرات خفيفة.

10- السفينة "هيوغا"

هي سفينة يابانية متعددة المهام يطلق عليها اسم مدمرة لأسباب سياسية تتعلق بطبيعة تسليح قوات الدفاع الذاتي اليابانية المفروضة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

لكن السفينة أضخم من المدمرات وتمتلك القدرة على حمل العديد من المروحيات والطائرات ذات الإقلاع العمود.

يتكون طاقم السفينة من 360 بحار ويمكنها نقل ما بين 300 إلى 400 جندي ويصل طولها إلى 197 مترا، ويصل وزن السفينة بكامل حمولتها إلى 18 ألف طن.

وتمتلك السفينة نظام تسليح متنوع يشمل 16 منصة إطلاق عمودي للصواريخ، التي تمكنها من ضرب قائمة واسعة من الأهداف، إضافة إلى قدرتها على التصدي للهجمات الصاروخية في وقت قياسي.

ما هو الفرق بين سفن الإنزال وحاملات الطائرات؟

يمكن القول أن سفن الإنزال هي نسخ أصغر من حاملات الطائرات تم تصميمها لتكون منصة لإطلاق المروحيات العسكرية لدعم القوات البرية القريبة من الشاطئ، إضافة إلى قدرتها على حمل مركبات يمكن إبرارها من البحر على شواطئ العدو لتنفيذ هجمات برمائية مباغتة ضد قواته.

وتختلف سفن الإنزال عن حاملات الطائرات في أنها مصممة لدعم القوات البرية على الشاطئ أكبر من كونها منصة لإطلاق هجمات جوية من البحر على مواقع في عمق أراضي العدو كما هو الحال مع حاملات الطائرات.

ما هي سفن الإنزال السريعة التي تطورها روسيا؟

تعد السفينة "يفغيني كوتشيشكوف" أكبر سفينة إنزال سريعة في العالم، حيث تبلغ سرعتها 100 كلم/ ساعة، وهي مصممة لنقل الجنود إلى الأماكن البعيدة في وقت قياسي.

ويمكن للسفينة حمل 10 مدرعات أو 3 دبابات وهي مجهزة بمدافع يمكنها إطلاق 100 طلقة في الثانية لتوفير الحماية للقوات التي تحملها أثناء الإنزال.

وفي يوليو/ تموز الماضي حصل أسطول البلطيق الروسي على أحدث سفينة إنزال عالية السرعة من المشروع 02510 لإنزال القوات وتوفير الدعم الناري لها ونقل أحمال خفيفة.

وخلال العام الماضي استكملت سفينة الإنزال الكبير "بيوتر مورغونوف" اختباراتها في بحر البلطيق وهي سفن إنزال مخصصة لنقل العتاد والقوات إلى المناطق البعيد.

© Sputnik . Aleksei Druzhinin سفينة إنزال كبيرة "بيوتر مورغونوف" (بطرس مورغونوف) خلال مراسم الاحتفال بيوم البحرية العسكرية الروسية في خليج فنلندا، روسيا 26 يوليو 2020

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن مصدر في صناعة السفن الروسية أن سفن الإنزال من طراز 11711 يمكن استخدامها في زراعة الألغام وهو ما يعني أن سفينة واحدة منها يمكنها إغلاق ممر مائي بالكامل في وقت الحرب.

وتم تصميم السفينة طراز 11711 لتكون قادرة على نقل 300 فرد أو 13 دبابة أو 36 آلية مدرعة، بينما يتكون طاقمها من 100 فرد، وهي ضمن مشروع بناء سفن الإنزال الكبيرة "إيفان غرين".

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